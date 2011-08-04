Футболна седмица

Събота
Диема спорт
17.00 "Левски" - "ЦСКА-София"
20.00 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Берое"
Нова спорт
18.00 "Монако" - "Тулуза"
21.00 "Гингам" - "Сент Етиен"
Евроспорт 2
16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Кьолн"
19.30 "Волфсбург" - "Байерн"
23.00 Мейджър лийг сокър: "Орландо Сити" - "Колорадо Рапидс"
РИНГ.БГ
21.45 "Торино" - "Сампдория"
Sport+
17.15 "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"
19.30 "Лас Палмас" - "Атлетико" (Мадрид)
F+
21.45 "Еспаньол" - "Барселона"
Mtel Sport 1
10.30 Китай: "Шанхай Шенхуа" - "Шандон Люнън"
Неделя
Диема
17.45 "Монтана" - "Ботев" (Пд)
Диема спорт
14.00 "Манчестър Юн" - "Суонзи"
16.05 "Евертън" - "Челси"
18.30 "Тотнъм" - "Арсенал"
22.00 "Ница" - "Пари Сен Жермен"
Нова спорт
16.00 "Каен" - "Олимпик" (Марсилия)
18.00 "Дижон" - "Бордо"
РИНГ.БГ
13.30 "Рома" - "Лацио"
16.00 "Кротоне" - "Милан"
21.45 "Интер" - "Наполи"
Евроспорт 2
16.30 "Аугсбург" - "Хамбургер"
18.30 "Хофенхайм" - "Айнтрахт"
22.00 Мейджър лийг сокър: "Атланта" - "Ди Си Юнайтед"
F+
19.30 "Ейбар" - "Леганес"
21.45 "Селта" - "Атлетик" (Билбао)
Mtel Sport 1
14.35 Китай: "Чунцин Лифан" - "Шанхай СИПГ"
Mtel Sport 2
17.00 ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва)
19.00 Купа на Холандия, финал: АЗ`67 "Алкмаар" - "Витес"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Славия" - "Верея"
20.00 "Лудогорец" - "Черно море"
Диема спорт 2
22.00 "Уотфорд" - "Ливърпул"
Вторник
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/2-финал: "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид)
Сряда
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/2-финал: "Монако" - "Ювентус"
Четвъртък
БНТ1
22.05 Лига Европа, 1/2-финал: "Селта" - "Манчестър Юн"
БНТ HD
22.05 Лига Европа, 1/2-финал: "Аякс" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт
21.45 Англия: Първи плейоф за влизане в Чемпиъншип
Диема спорт 2
21.45 Англия: Втори плейоф за влизане в Чемпиъншип
Петък
Диема
17.30 "Славия" - "Монтана"
Диема спорт
17.30 "Верея" - "Ботев" (Пд)
20.00 "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"
Диема спорт 2
22.00 "Уест Хем" - "Тотнъм"
Евроспорт 2
21.30 "Кьолн" - "Вердер"
Нова спорт
21.45 "Сент Етиен" - "Бордо"
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