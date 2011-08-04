Футболна седмица

Събота



Диема спорт



17.00 "Левски" - "ЦСКА-София"



20.00 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Берое"



Нова спорт



18.00 "Монако" - "Тулуза"



21.00 "Гингам" - "Сент Етиен"



Евроспорт 2



16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Кьолн"



19.30 "Волфсбург" - "Байерн"



23.00 Мейджър лийг сокър: "Орландо Сити" - "Колорадо Рапидс"



РИНГ.БГ



21.45 "Торино" - "Сампдория"



Sport+



17.15 "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"



19.30 "Лас Палмас" - "Атлетико" (Мадрид)



F+



21.45 "Еспаньол" - "Барселона"



Mtel Sport 1



10.30 Китай: "Шанхай Шенхуа" - "Шандон Люнън"







Неделя



Диема



17.45 "Монтана" - "Ботев" (Пд)



Диема спорт



14.00 "Манчестър Юн" - "Суонзи"



16.05 "Евертън" - "Челси"



18.30 "Тотнъм" - "Арсенал"



22.00 "Ница" - "Пари Сен Жермен"



Нова спорт



16.00 "Каен" - "Олимпик" (Марсилия)



18.00 "Дижон" - "Бордо"



РИНГ.БГ



13.30 "Рома" - "Лацио"



16.00 "Кротоне" - "Милан"



21.45 "Интер" - "Наполи"



Евроспорт 2



16.30 "Аугсбург" - "Хамбургер"



18.30 "Хофенхайм" - "Айнтрахт"



22.00 Мейджър лийг сокър: "Атланта" - "Ди Си Юнайтед"



F+



19.30 "Ейбар" - "Леганес"



21.45 "Селта" - "Атлетик" (Билбао)



Mtel Sport 1



14.35 Китай: "Чунцин Лифан" - "Шанхай СИПГ"



Mtel Sport 2



17.00 ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва)



19.00 Купа на Холандия, финал: АЗ`67 "Алкмаар" - "Витес"







Понеделник



Диема спорт



17.30 "Славия" - "Верея"



20.00 "Лудогорец" - "Черно море"



Диема спорт 2



22.00 "Уотфорд" - "Ливърпул"







Вторник



bTV Action



21.45 Шампионска лига, 1/2-финал: "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид)







Сряда



bTV Action



21.45 Шампионска лига, 1/2-финал: "Монако" - "Ювентус"







Четвъртък



БНТ1



22.05 Лига Европа, 1/2-финал: "Селта" - "Манчестър Юн"



БНТ HD



22.05 Лига Европа, 1/2-финал: "Аякс" - "Олимпик" (Лион)



Диема спорт



21.45 Англия: Първи плейоф за влизане в Чемпиъншип



Диема спорт 2



21.45 Англия: Втори плейоф за влизане в Чемпиъншип







Петък



Диема



17.30 "Славия" - "Монтана"



Диема спорт



17.30 "Верея" - "Ботев" (Пд)



20.00 "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"



Диема спорт 2



22.00 "Уест Хем" - "Тотнъм"



Евроспорт 2



21.30 "Кьолн" - "Вердер"



Нова спорт



21.45 "Сент Етиен" - "Бордо"



