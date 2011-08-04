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Противници на решението изгориха знаме на алианса
Той обвини структури на МВР, че са действали по поръчка на политически центрове
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

17.00 "Левски" - "ЦСКА-София"

20.00 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Берое"

Нова спорт

18.00 "Монако" - "Тулуза"

21.00 "Гингам" - "Сент Етиен"

Евроспорт 2

16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Кьолн"

19.30 "Волфсбург" - "Байерн"

23.00 Мейджър лийг сокър: "Орландо Сити" - "Колорадо Рапидс"

РИНГ.БГ

21.45 "Торино" - "Сампдория"

Sport+

17.15 "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"

19.30 "Лас Палмас" - "Атлетико" (Мадрид)

F+

21.45 "Еспаньол" - "Барселона"

Mtel Sport 1

10.30 Китай: "Шанхай Шенхуа" - "Шандон Люнън"



Неделя

Диема

17.45 "Монтана" - "Ботев" (Пд)

Диема спорт

14.00 "Манчестър Юн" - "Суонзи"

16.05 "Евертън" - "Челси"

18.30 "Тотнъм" - "Арсенал"

22.00 "Ница" - "Пари Сен Жермен"

Нова спорт

16.00 "Каен" - "Олимпик" (Марсилия)

18.00 "Дижон" - "Бордо"

РИНГ.БГ

13.30 "Рома" - "Лацио"

16.00 "Кротоне" - "Милан"

21.45 "Интер" - "Наполи"

Евроспорт 2

16.30 "Аугсбург" - "Хамбургер"

18.30 "Хофенхайм" - "Айнтрахт"

22.00 Мейджър лийг сокър: "Атланта" - "Ди Си Юнайтед"

F+

19.30 "Ейбар" - "Леганес"

21.45 "Селта" - "Атлетик" (Билбао)

Mtel Sport 1

14.35 Китай: "Чунцин Лифан" - "Шанхай СИПГ"

Mtel Sport 2

17.00 ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва)

19.00 Купа на Холандия, финал: АЗ`67 "Алкмаар" - "Витес"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Славия" - "Верея"

20.00 "Лудогорец" - "Черно море"

Диема спорт 2

22.00 "Уотфорд" - "Ливърпул"



Вторник

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/2-финал: "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид)



Сряда

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/2-финал: "Монако" - "Ювентус"



Четвъртък

БНТ1

22.05 Лига Европа, 1/2-финал: "Селта" - "Манчестър Юн"

БНТ HD

22.05 Лига Европа, 1/2-финал: "Аякс" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт

21.45 Англия: Първи плейоф за влизане в Чемпиъншип

Диема спорт 2

21.45 Англия: Втори плейоф за влизане в Чемпиъншип



Петък

Диема

17.30 "Славия" - "Монтана"

Диема спорт

17.30 "Верея" - "Ботев" (Пд)

20.00 "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"

Диема спорт 2

22.00 "Уест Хем" - "Тотнъм"

Евроспорт 2

21.30 "Кьолн" - "Вердер"

Нова спорт

21.45 "Сент Етиен" - "Бордо"

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