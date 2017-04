Гавра с трупове ...И десет глави се търкулнаха на тротоара И-НЕТ СНИМКИ Помнете, че Иисус е Агнец Божи, и всяко заклано животинче е нов пирон в плътта на Спасителя.



Появата на младежите с агнешки главички пред ВСС би трябвало да е ужасно остроумна провокация към т.нар. кръг "Агнешки главички" - термин на въоръжение в медиите на Пеевски, макар че съществува доста преди въпросните медии да станат Пеевски; някои от тях още и не съществуваха. Нямаме представа кой е пуснал в обръщение този колективен прякор - в края на 90-те така наричаха неофициален политико-икономически кръг лица, близки до приватизацията. Прилича на милиционерска инвенция - името идвало от табиета на участниците в порочния кръг да хапват агнешки главички по време на сбирките си, на които обсъждат ограбването на България. (Може би малко несръчно се опитваме да уподобим стила на лафкаджийската школа.)



Днес жълто-кафявите медии използват названието Агнешки главички по-общо, визирайки като цяло душманите на главния прокурор. То е нещо като да те нарекат гей - друга любима квалификация на тези медии, в които Лозан Панов например в много кратък интервал от време беше обявен и за женкар, и за мече с нежно сърце.



Добре сложени момчета не за първи път проявяват отношение към работата на съдебната система - най-редовно такива групички се появяват пред ВСС, като характерното е, че никога не са в състояние да обяснят защо са там.



Без значение по чия инициатива са там - протестираме остро срещу използването на трупни останки за граждански инициативи. На всичкото отгоре след като изразиха гражданската си позиция, момчетата с татусите захвърлиха главите на тротоара и се отдалечиха, бършейки окървавените си длани. Главите останаха да се цъклят на плочките, а фоторепортерите си правеха морбидни композиции.



Разбира се, остроумието и смешките всеки ги разбира различно - идеята тук също е да се посмеем, но се е случвало неведнъж читатели на нашата страница да се обадят, за да изразят огорчение. Не им било смешно.



Но отвъд чувството за хумор - който както го разбира - съществува и елементарно чувство на уважение към чувствата на животни и хора. Съзнаваме, че говорим на граждани, за които това са някакви еврогейщини или халосване. Но все пак считаме, че гаврата с труп на животно не бива да е нещо обществено приемливо.



Дано остроумните режисьори на будните атлетични граждани не решат на следващото заседание на ВСС да докарат черен лебед... Млъкваме, да не даваме идеи. The Lamb By William Blake



Little Lamb who made thee



Dost thou know who made thee



Gave thee life & bid thee feed.



By the stream & o'er the mead;



Gave thee clothing of delight,



Softest clothing wooly bright;



Gave thee such a tender voice,



Making all the vales rejoice!



Little Lamb who made thee



Dost thou know who made thee







Little Lamb I'll tell thee,



Little Lamb I'll tell thee!



He is called by thy name,



For he calls himself a Lamb:



He is meek & he is mild,



He became a little child:



I a child & thou a lamb,



We are called by his name.



Little Lamb God bless thee.



Little Lamb God bless thee.







