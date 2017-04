Задават се петият "Индиана Джоунс" и деветият "Междузвездни войни" В едни други времена: Спилбърг, съпругата му Кейт Капшоу, Лукас и Харисън Форд на снимачната площадка на "Индиана Джоунс и Храмът на обречените" през 1985 г.



След като Disney получиха правата за "Индиана Джоунс" (барабар с продажбата на "Лукасфилм", след която ни бяха поднесени вече цели два епизода от Star Wars), беше неизбежно да видим нов филм от поредицата, триумфирала трикратно през 80-те и плахо възкресена през 2008 г. с "Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп". Миналия месец бе съобщено, че петият филм за любимия археолог се задава - без Джордж Лукас, разбира се - а като премиерна дата бе обявен 19 юни 2019 г.



Цяла година обаче ще бъде времето, което феновете ще трябва да добавят към търпеливото си очакване за приключенията на Инди. Новата дата е 10 юли 2020 г., а причината най-вероятно е натовареният график на Стивън Спилбърг, който трябва в близкото бъдеще да вмести цели два проекта - филма си с Том Ханкс и Мерил Стрийп, както и The Kidnapping of Edgardo Montara с Оскар Айзък. Харисън Форд по това време ще бъде на 78 години. Хан Соло умря, дали не е редно същото да се случи и с археолога Инди?



Другата голяма новина е обявяването на премиерната дата на "Междузвездни войни: Епизод IX", която ще бъде 24 май 2019 г.. Досега получавахме новите Star Wars филми на "Дисни" все по Коледа (включително и наближаващият "Междузвездни войни: Последните джедаи", планиран за края на настоящата 2017-а). Първият, който ще се отклони от правилото е самостоятелният филм за Хан Соло, който очакваме на 25 май 2018 г..



