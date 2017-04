ПРОГРАМА НА КИНАТА

Арена Deluxe Bulgaria Mall



Бебе Бос 3D; с английско аудио: 11:00, с дублаж 11:45, 14:00, 16:10, 18:15, 20:45, Бързи и яростни 8 11:30, 12:50, 14:20, 15:40, 17:10, 18:30, 19:15, 21:30, 22:10, 22:45, Гробницата на фараона 5D 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула 5D 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Дух в броня 3D 15:20, 17:45, 20:15, Какво става с полюса? 5D 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Колибата ПРЕМИЕРА 14:10, 16:50, 19:45, 22:40, Красавицата и Звяра 3D; дублиран: 11:00, 13:40, 16:30, 19:30 (без четв.); с английско аудио: 22:15 (без четв.), Обир със стил 22:30, Пазители на Галактиката 2 3D ПРЕМИЕПРЕМИЕРА само четвъртък - 19:20, 22:10, Свърталище на духове 5D 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 12:00; 3D: 11:15, 12:40, 13:20, 14:45, 17:00







Арена Младост



478 13:00 (съб., нед.), 17:40, Power Rangers 13:40 (съб., нед.), 16:15, Бебе Бос 3D 11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40, Бързи и яростни 8 Premium зала: 12:45, 15:40, 18:40, 21:30; 13:00, 15:00, 15:45, 16:30, 18:00, 18:40, 19:15, 20:45, 21:30, 22:00, Дух в броня 3D 11:20 (съб., нед.), 15:15, 18:45, 19:45, 21:00, 22:10, Името на страха 20:10, 22:15, Колибата ПРЕМИЕРА 11:40, 14:20, 17:00, 19:40, 22:20, Конг: Островът на черепа 3D 14:15 (съб., нед. ), 16:50, 19:20, Красавицата и Звяра 3D; дублиран 12:40 (съб., нед.), 15:30, 18:15, 21:15, Кръгът ПРЕМИЕРА 13:20, 15:40, 18:00, 20:15, 22:30, Обир със стил 13:15 (съб., нед.), 15:45, 20:30, Пазители на Галактиката 2 3D ПРЕМИЕМИЕРА само четвъртък - 19:45, 22:30, Признак на живот 21:45, Секс академия: Мъже 18:20, 21:00, 22:45, Смърфовете: Забравеното селце 3D 11:45 (съб., нед.), 12:30, 14:40, 16:00, 16:45, 18:10, 19:00







Арена Младост IMAX



Бързи и яростни 8 11:30, 14:20, 17:10, 22:45







Арена Запад



478 13:45 (съб., нед.), 16:45, Power Rangers 12:45 (съб., нед.), Бебе Бос 3D 11:00, 11:50, 13:10, 14:00, 15:15, 16:10, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, Бързи и яростни 8 11:30, 12:45, 14:20, 15:00, 15:40, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40, 19:15, 20:45, 21:30, 22:00, 22:45, Дух в броня 3D 15:20, 16:00, 17:45, 22:10, Името на страха 20:40, 21:50, Колибата ПРЕМИЕРА 11:40, 14:20, 17:10, 19:50, 22:30, Конг: Островът на черепа 3D 11:30 (съб., нед.), 14:00 (съб., нед.), 16:30, 19:00, 21:30, Красавицата и Звяра 3D; дублиран: 11:40, 14:15, 17:00, 19:40; с английско аудио: 22:15, Кръгът ПРЕМИЕРА 12:30, 14:45, 17:30, 20:10, 22:30, Обир със стил 12:15 (съб., нед.), 14:30 (съб., нед.), 18:45, 21:00, Пазители на Галактиката 2 3D ПРЕДПРЕМИЕРА само четвъртък 20:00, 22:30, Признак на живот 21:45, Секс академия: Мъже 18:15, 20:20, 22:40, Смърфовете: Забравеното селце 3D 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:45, 16:30, 17:50, 18:30, 19:50







Арена The Mall



Бебе Бос 3D 11:00, 12:20, 13:15, 14:30, 15:20, 16:40, 17:30, 19:40, 21:45, Бързи и яростни 8 11:30, 12:00, 12:45, 14:15, 14:50, 15:45, 17:00, 17:50, 18:40, 19:15, 19:50, 20:45, 21:30, 22:00, 22:45, Дух в броня 3D 13:00, 15:15, 20:10, 22:20, Конг: Островът на черепа 3D 15:50, 17:40, 22:00, Красавицата и Звяра 3D; дублиран: 11:20, 14:10, 16:45; с английско аудио: 19:20, 22:10, Кръгът ПРЕМИЕРА 13:45, 16:15, 18:50, 21:15, Обир със стил 13:20, 18:15, 20:30, 22:45, Пазители на Галактиката 2 3D ПРЕДПРЕМИЕРА само четвъртък 19:30, 22:15, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 11:15, 13:30; 3D: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:10







Синема Сити София



478 13:20, Lego филмът: Батман 12:10 (съб., нед.), Бебе Бос 2D: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:10; 19:00, 21:00 (само 27 апр); 3D: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00; 19:00, 21:00, Бързи и яростни 8 13:00, 13:50, 15:00, 15:45, 16:30, 17:45, 18:30, 19:15, 20:30, 21:15, 22:00, Дух в броня 3D 15:15, 17:30, 19:40, 21:50, Името на страха 19:20, 21:20, Колибата ПРЕМИЕРА 14:20, 17:00, 19:45, 22:20, Конг: Островът на черепа 3D 15:50, Красавицата и Звяра 2D: 13:00, 15:40, 18:15, 20:50 (дублиран); 3D: 11:40, 13:50, 14:15 (дублиран); 19:10, 21:30 (с английско аудио), Кръгът ПРЕМИЕРА 13:15, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Логан: Върколакът 22:10, Обир със стил 20:40, Пазители на Галактиката 2 3D ПРЕДПРЕМИЕРА само четвъртък 20:50, Рок Дог 3D 11:20 (съб., нед., пон.), Секс академия: Мъже 17:10, 19:30, 21:40, Смърфовете: Забравеното селце 11:30 (съб., нед., пон.), 13:30, 14:40, 15:20, 16:40, 18:40







Синема Сити IMAX



Бързи и яростни 8 11:45 (съб., нед., пон.), 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, Пазители на Галактиката 2 3D ПРЕДПРЕМИЕРА само четвъртък 19:15







Синема Сити Парадайз



478 21:45, Lego филмът: Батман 13:10, Power Rangers 19:10, Бебе Бос 11:00 (съб., нед., пон.), 12:00 (съб., нед., пон.), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:50, 19:00, 19:50, 21:00, Бързи и яростни 8 2D 11:30 (съб., нед., пон.), 13:15, 14:15, 14:45, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 21:30, 22:30, 23:00, Дух в броня 3D 15:50, 21:10, Името на страха 17:10, 20:20, 22:20, Колибата ПРЕМИЕРА 15:10, 19:20, 22:00, Красавицата и Звяра 11:30 (съб., нед., пон.), 13:00, 14:10, 15:40, 16:45, 18:15, 20:50, 21:50, Кръгът ПРЕМИЕРА 12:30 (съб., нед., пон.), 14:50, 18:10, 20:30, 22:45, Обир със стил 15:20, 17:40, 19:40, 21:40, Пазители на Галактиката 2 3D ПРЕДПРЕМИЕРА само четвъртък 19:15, 22:00, Рок Дог 3D 11:20 (съб., нед., пон.), Секс академия: Мъже 13:40, 17:20, 19:30, 21:50, Смърфовете: Забравеното селце 11:40 (съб., нед., пон.), 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:20, 18:30, 19:15 (без четв.)







Дом на киното



La La Land - пон. 13:45, Аз, Даниел Блейк - неделя 19:15, сряда 14:45 Белгийският крал (прожекцията е достъпна за хора с нарушено зрение) - пон. 21:00, сряда 16:45, Воевода - днес 21:00, пон. 18:30, Императорът - пон. 12:00, четв. 16:35, Лъвкрафт - утре 19:30, Любов - сряда 20:15, Най-щастливият ден в живота на Оли Маки ПРЕМИЕРА днес 19:15, утре 20:55 , вторник 13:45, сряда 18:30, четв. 14:50, Пеещите обувки - пон. 18:00, Перфектни непознати - утре 12:20, неделя 21:15, Прикрита страст ПРЕМИЕРА утре 17:00, вт. 15:30, сряда 21:15, Пустиняци - вторник 20:00, Секс академия: Мъже - вт. 21:30, четв. 18:15, Смърфовете: Забравеното селце 3D - утре 10:45, пон. 16:10, Тя, която маха от влака - сряда 20:15







Филмотечно кино Одеон



La La Land - четв. 20:30, Аз, Даниел Блейк - вт. 14:15, сряда 21:00, четв. 14:00, Аз, Клод Моне - вторник 19:15, Алегро нон тропо Master of Art - събота 17:00, Антракс - четв. 13:00, Арт животът на Дейвид Линч Master of Art - неделя 19:15, Бодзето Master of Art - събота 18:30, Доку-ментално: филми от 60-те - вторник 18:15, Елис Master of Art - неделя, 17:00, Златната река - сряда 13:00, Иск: издирване на откраднати през Втората световна война произведения на изкуството Master of Art - днес 19:00, Йеронимус Бош - сряда 19:15, Лагерът - днес 15:30, Ленърд Бърнстейн - по-голям от живота - четв. 19:30, Музиката на непознатите: Йо-Йо Ма и ансамбъл Силк Роуд Master of Art - неделя 17:00, Най-щастливият ден в живота на Оли Маки ПРЕМИЕРА днес 17:15, утре 15:15, вторник 21:00, сряда 15:15, четв. 16:00, Никой - неделя 13:00, вторник 16:15, четв. 17:45, Перфектни непознати - днес 21:00, утре 13:15, неделя 15:00, Покрив - днес 13:45, Прикрита страст - утре 20:00, сряда 17:00, С като Станли Master of Art - неделя 21:00, Черешова градина - вт. 12:30