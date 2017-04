МВР ще спасява ловешката автомобилна индустрия

независим експерт 25 Април 2017 22:09 Куриозът е, че фирмата,

няма абсолютно никакъв куриоз. Всичко поръчки на територията на Територията се печелят от наште хора, с най-ниската цена, най-скапано качество, но пък невероятно скъпа поддръжка (to be continued in the next tender)