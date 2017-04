Дървеници, въшки и войни

Nafarr 26 Април 2017 12:20



Натисни тук



De La Paz, who also works as a make-up artist, says he enjoys combining the worlds of art and beauty and is amazed at how “Clients are willing to try anything to feel and look beautiful, even to the extent of buying products with human elements in them (stem cells, placenta, semen; you name it, it’s out there.)“



В кратка депеша от Пари Мач от 2013 г. цитираща статия в Хъфингтън пост, прочетох, че художникът Орестес де ла Пас е имал оригиналната идея да изработи сапун от собствените си мазнини, получени чрез липосукция. Калъпите сапун били изложени във Фрост Мюзеум в Маями пет месеца след пластичната операция, която му била направена и го вдъхновила... Сапунът дори се продавал.Натисни тукDe La Paz, who also works as a make-up artist, says he enjoys combining the worlds of art and beauty and is amazed at how “Clients are willing to try anything to feel and look beautiful, even to the extent of buying products with human elements in them (stem cells, placenta, semen; you name it, it’s out there.)“