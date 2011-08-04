СТАТИСТИКА

Група В



"Пирин" 1:1 "Локо" (ГО) (Д. Младенов 49-д; Кифуети 17)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ПИРИН 11 6 12 34:39 39 2. "БЕРОЕ" 10 7 12 30:32 37 3. "НЕФТОХИМИК" 7 7 15 29:40 28 4. "ЛОКО" (ГО) 6 9 14 27:43 27

В следващия кръг - 28 април (петък), 20 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 29 април (събота), 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Берое" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

12 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

11 гола - Тодор Неделев ("Ботев");

10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");

8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");

7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").



ВТОРА ЛИГА, XXV КРЪГ



"Ботев" (Вр) 0:0 "Лудогорец II"

"Локо" (Сф) 2:2 "ЦСКА-София II"

"Септември" 2:1 "Созопол"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 15 7 3 45:22 52 2. "СЕПТЕМВРИ" 14 7 4 42:22 49 3. "ВИТОША" 13 7 5 33:18 46 4. "СОЗОПОЛ" 12 6 7 31:19 42 5. "ПОМОРИЕ" 13 3 9 34:29 42 6. "ЦАРСКО СЕЛО" 12 3 10 44:34 39 7. "НЕСЕБЪР" 10 6 9 33:36 36 8. "ЛОКОМОТИВ" 9 8 8 35:28 35 9. "ЛУДОГОРЕЦ II" 10 4 11 30:27 34 10. "БОТЕВ" (ВР) 7 11 7 32:29 32 11. "БОТЕВ" (ГЛБ) 8 6 10 21:29 30 13. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 6 11 37:38 30 12. "ОБОРИЩЕ" 8 5 12 23:37 29 14. "СПАРТАК" 7 6 12 36:40 27 15. "БАНСКО" 4 6 15 21:49 18 16. "ЛЕВСКИ" 4 1 20 19:58 13

В следващия кръг - 30 април (неделя), 17 ч.: "Банско" - "Оборище", "Несебър" - "Спартак", "Царско село" - "Септември", "Витоша" - "Локомотив", "ЦСКА-София II" - "Етър", "Ботев" (Глб) - "Ботев" (Вр); от 18 ч.: "Созопол" - "Поморие"; 2 май (вторник), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Левски".





Купа на България

1/2-финал-реванш, днес, 18 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (съдия Анг. Ангелов, по "Диема спорт 2") (в първия мач 1:0).

ПЪРВА ЛИГА, XXIX КРЪГГрупа В(Д. Младенов 49-д; Кифуети 17)КЛАСИРАНЕ 240