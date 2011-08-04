СТАТИСТИКА

Група В
|"Пирин"
|1:1
|"Локо" (ГО)
КЛАСИРАНЕ
|1. "ПИРИН
|11
|6
|12
|34:39
|39
|2. "БЕРОЕ"
|10
|7
|12
|30:32
|37
|3. "НЕФТОХИМИК"
|7
|7
|15
|29:40
|28
|4. "ЛОКО" (ГО)
|6
|9
|14
|27:43
|27
В следващия кръг - 28 април (петък), 20 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 29 април (събота), 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Берое" (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
11 гола - Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");
7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").
ВТОРА ЛИГА, XXV КРЪГ
|"Ботев" (Вр)
|0:0
|"Лудогорец II"
|"Локо" (Сф)
|2:2
|"ЦСКА-София II"
|"Септември"
|2:1
|"Созопол"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|15
|7
|3
|45:22
|52
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|14
|7
|4
|42:22
|49
|3. "ВИТОША"
|13
|7
|5
|33:18
|46
|4. "СОЗОПОЛ"
|12
|6
|7
|31:19
|42
|5. "ПОМОРИЕ"
|13
|3
|9
|34:29
|42
|6. "ЦАРСКО СЕЛО"
|12
|3
|10
|44:34
|39
|7. "НЕСЕБЪР"
|10
|6
|9
|33:36
|36
|8. "ЛОКОМОТИВ"
|9
|8
|8
|35:28
|35
|9. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|10
|4
|11
|30:27
|34
|10. "БОТЕВ" (ВР)
|7
|11
|7
|32:29
|32
|11. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|8
|6
|10
|21:29
|30
|13. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|8
|6
|11
|37:38
|30
|12. "ОБОРИЩЕ"
|8
|5
|12
|23:37
|29
|14. "СПАРТАК"
|7
|6
|12
|36:40
|27
|15. "БАНСКО"
|4
|6
|15
|21:49
|18
|16. "ЛЕВСКИ"
|4
|1
|20
|19:58
|13
В следващия кръг - 30 април (неделя), 17 ч.: "Банско" - "Оборище", "Несебър" - "Спартак", "Царско село" - "Септември", "Витоша" - "Локомотив", "ЦСКА-София II" - "Етър", "Ботев" (Глб) - "Ботев" (Вр); от 18 ч.: "Созопол" - "Поморие"; 2 май (вторник), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Левски".
Купа на България
1/2-финал-реванш, днес, 18 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (съдия Анг. Ангелов, по "Диема спорт 2") (в първия мач 1:0).