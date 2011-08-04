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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXIX КРЪГ
Група В

"Пирин"1:1"Локо" (ГО)
(Д. Младенов 49-д; Кифуети 17)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ПИРИН1161234:3939
2. "БЕРОЕ"1071230:3237
3. "НЕФТОХИМИК"771529:4028
4. "ЛОКО" (ГО)691427:4327

В следващия кръг - 28 април (петък), 20 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (по "Диема спорт"); 29 април (събота), 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Берое" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
11 гола - Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");
7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").

ВТОРА ЛИГА, XXV КРЪГ

"Ботев" (Вр)0:0"Лудогорец II"

"Локо" (Сф)2:2"ЦСКА-София II"

"Септември"2:1"Созопол"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"157345:2252
2. "СЕПТЕМВРИ"147442:2249
3. "ВИТОША"137533:1846
4. "СОЗОПОЛ"126731:1942
5. "ПОМОРИЕ"133934:2942
6. "ЦАРСКО СЕЛО"1231044:3439
7. "НЕСЕБЪР"106933:3636
8. "ЛОКОМОТИВ"98835:2835
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"1041130:2734
10. "БОТЕВ" (ВР)711732:2932
11. "БОТЕВ" (ГЛБ)861021:2930
13. "ЦСКА-СОФИЯ II"861137:3830
12. "ОБОРИЩЕ"851223:3729
14. "СПАРТАК"761236:4027
15. "БАНСКО"461521:4918
16. "ЛЕВСКИ"412019:5813

В следващия кръг - 30 април (неделя), 17 ч.: "Банско" - "Оборище", "Несебър" - "Спартак", "Царско село" - "Септември", "Витоша" - "Локомотив", "ЦСКА-София II" - "Етър", "Ботев" (Глб) - "Ботев" (Вр); от 18 ч.: "Созопол" - "Поморие"; 2 май (вторник), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Левски".


Купа на България
1/2-финал-реванш, днес, 18 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (съдия Анг. Ангелов, по "Диема спорт 2") (в първия мач 1:0).
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