Камелия Тодорова започва национално турне

Певицата работи с Живко Петров още от 2001 г., когато записват джаз албума "Перли". Пет години по-късно създават соул албума Feels Like, а през 2007 г. го представя на акустичен концерт в Зала 2 на НДК. Амбицията на Камелия е и новата им съвместна програма да бъде записана в албум.



A Song for You ще е първата й изява в акустичната зала "България" и следва националното турне, с което Тодорова и JP3 обиколиха клубни сцени в София, Пловдив, Варна, Шумен, Габрово и Велико Търново. В репертоара си двамата музиканти са подбрали някои от най-прочутите джаз песни, а също и по-малко познати композиции от американската певческа традиция, които никога не са били изпълнявани на живо у нас, но са ги пели Били Холидей, Ела Фицджералд, Сара Вон, Нина Симон. Билетите са на цени от 15 до 30 лв.



