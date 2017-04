АРТ ЛУПА Снимка: ЕПА/БГНЕС Амбър Хърд



потвърди официално връзката си с милиардера Илън Мъск. Актрисата, която бе омъжена за Джони Деп, но бракът им изтрая едва 15 месеца, според слуховете е обвързана с предприемача от миналия юли. Хърд сподели снимка с 45-годишния Мъск в профила си в "Инстаграм", на която той има на бузата си отпечатък от червилото й. По-рано в неделя двойката беше видяна да се държи за ръце по време на разходка в Австралия, където актрисата се намира за снимките на новия си филм Aquaman. Двойката беше придружавана и от двама от шестимата синове на предприемача от предишния му брак.







Още един спектакъл на "Цирк дьо Солей"



ще има в София поради големия интерес. Така шоуто Varekai ще бъде представено общо 5 пъти в зала "Арена Армеец" на датите 26, 27 и 28 май (в събота и неделя представленията ще са по две - вечерно и дневно). Новият спектакъл на "Цирк дьо Солей" пресъздава мита за Икар с пищни костюми, оригинална музика на живо, главозамайващ декор и спираща дъха акробатика. Трупата е омагьосала над 10 милиона зрители в 130 града в 23 държави, а сега ще гостува за пореден път и у нас.







Ед Шийрън



може да напусне музикалния бизнес в името на "по-нормален живот". Той се бе оттеглил далеч от светлините на прожекторите за година, преди да избухне с новия си албум и хитовете Shape of You и Castle On The Hill. Източник на в. "Дейли стар" съобщава, че Шийрън, който е носител на награда "Грами", обмисля да излезе в постоянен отпуск. "Ед постигна почти всичко, което може да се постигне в музиката", пише там. Вестникът допълва също, че музикантът, който има връзка с Чери Сийборн, би поставил кариерата си на второ място, ако връзката му с нея прерасне в брак. Тази година Шийрън ще е хедлайнер на фестивала в Гластънбъри и ще има турне във Великобритания.







