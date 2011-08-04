:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
АНКЕТА
Трябва ли да се премахне двойното гражданство?
Да
Не
Нямам мнение
Резултати
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 327,720,269
Активни 740
Страници 27,119
За един ден 1,302,066
СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХIХ КРЪГ

Първа шестица

"ЦСКА-София"1:1"Лудогорец"
(Бумал 64-д; Марселиньо 75)

"Черно море"3:2"Локо" (Пд)
(Ст. Станчев 32, Везалов 66-авт, Кузма 89; Камбуров 45, Бакалов 86)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"216270:2169
2. "ЛЕВСКИ"168544:1856
3. "ЦСКА-СОФИЯ"158641:1953
4. "ЧЕРНО МОРЕ137934:3046
5. "ДУНАВ"129835:3245
6. "ЛОКО" (ПД)1091038:4039

В следващия кръг - 28 април (петък), 17.30 ч.: "Дунав" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); 29 април (събота), 17 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 1 май (понеделник), 20 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
11 гола - Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").
164
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД