СТАТИСТИКА



Първа шестица



"ЦСКА-София" 1:1 "Лудогорец" (Бумал 64-д; Марселиньо 75)



"Черно море" 3:2 "Локо" (Пд) (Ст. Станчев 32, Везалов 66-авт, Кузма 89; Камбуров 45, Бакалов 86)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 21 6 2 70:21 69 2. "ЛЕВСКИ" 16 8 5 44:18 56 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 15 8 6 41:19 53 4. "ЧЕРНО МОРЕ 13 7 9 34:30 46 5. "ДУНАВ" 12 9 8 35:32 45 6. "ЛОКО" (ПД) 10 9 10 38:40 39

В следващия кръг - 28 април (петък), 17.30 ч.: "Дунав" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); 29 април (събота), 17 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 1 май (понеделник), 20 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

12 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

11 гола - Тодор Неделев ("Ботев");

10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");

8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");

7 гола - Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").

ПЪРВА ЛИГА, ХХIХ КРЪГПърва шестица(Бумал 64-д; Марселиньо 75)(Ст. Станчев 32, Везалов 66-авт, Кузма 89; Камбуров 45, Бакалов 86)КЛАСИРАНЕ 164