СТАТИСТИКА

Първа шестица
|"ЦСКА-София"
|1:1
|"Лудогорец"
|"Черно море"
|3:2
|"Локо" (Пд)
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|21
|6
|2
|70:21
|69
|2. "ЛЕВСКИ"
|16
|8
|5
|44:18
|56
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|15
|8
|6
|41:19
|53
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|13
|7
|9
|34:30
|46
|5. "ДУНАВ"
|12
|9
|8
|35:32
|45
|6. "ЛОКО" (ПД)
|10
|9
|10
|38:40
|39
В следващия кръг - 28 април (петък), 17.30 ч.: "Дунав" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); 29 април (събота), 17 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 1 май (понеделник), 20 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
11 гола - Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").