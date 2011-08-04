Футболна седмица

Събота



Диема спорт



17.30 "Славия" - "Ботев" (Пд)



20.00 "Верея" - "Монтана"



Диема спорт 2



17.00 "Хъдърсфийлд" - "Фулъм"



19.15 Купа на ФА, 1/2-финал: "Челси" - "Тотнъм"



Нова спорт



18.00 "Пари Сен Жермен" - "Монпелие"



21.00 "Бордо" - "Бастия"



РИНГ.БГ



21.45 "Фиорентина" - "Интер"



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Майнц 05"



19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)



23.00 Мейджър лийг сокър: "Портланд Тимбърс" - "Ванкувър Уайткепс"



F+



17.15 "Виляреал" - "Леганес"



21.45 "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)



Mtel Sport 2



14.35 Китай: "Гуейджоу Джъчън" - "Шанхай Шънхуа"



16.30 Русия: "Ростов" - "Спартак" (Москва)



20.45 Холандия: АЗ`67 "Алкмаар" - "Твенте"







Неделя



Диема



17.45 "Черно море" - "Локомотив" (Пд)



Диема спорт 2



17.00 Купа на ФА, 1/2-финал: "Арсенал" - "Манчестър С"



20.00 "ЦСКА-София" - "Лудогорец"



Диема спорт



16.15 "Бърнли" - "Манчестър Юн"



18.30 "Ливърпул" - "Кристъл Палас"



22.15 "Олимпик" (Лион) - "Монако"



Нова спорт



16.00 "Тулуза" - "Ница"



18.00 "Сент Етиен" - "Рен"



РИНГ.БГ



13.30 "Сасуоло" - "Наполи"



16.00 "Милан" - "Емполи"



21.45 "Ювентус" - "Дженоа"



Евроспорт 2



16.30 "Фрайбург" - "Байер"



18.30 "Шалке 04" - "РБ Лайпциг"



20.30 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Сити" - "Орландо"



23.00 Мейджър лийг сокър: "ЛА Галакси" - "Сиатъл Саундърс"



F+



13.00 "Реал Сосиедад" - "Депортиво"



17.15 "Селта" - "Бетис"



Sport+



21.45 "Реал" (Мадрид) - "Барселона"



Mtel Sport 2



15.30 "Витес" - "Фейенорд"



17.45 ПСВ "Айндховен" - "Аякс"







Понеделник



Диема спорт



17.30 "Септември" (Сф) - "Созопол"



20.00 "Пирин" - "Локомотив" (Горна Оряховица)



Диема спорт 2



21.45 "Нюкасъл" - "Престън Норт Енд"



Евроспорт 2



21.15 "Щутгарт" - "Унион" (Берлин)



РИНГ.БГ



21.45 "Пескара" - "Рома"







Вторник



Диема спорт



21.45 "Челси" - "Саутхемптън"







Сряда



Диема спорт 2



18.00 Купа на България, 1/2-финал-реванш: "Ботев" (Пд) - "Верея"



21.45 "Кристъл Палас" - "Тотнъм"







Четвъртък



Диема спорт



18.00 Купа на България, 1/2-финал-реванш: "Литекс" - "Лудогорец"



22.00 "Манчестър С" - "Манчестър Юн"







Петък



Диема спорт



17.30 "Дунав" - "Локомотив" (Пд)



20.00 "Нефтохимик Бургас" - "Пирин"



Евроспорт 2



21.30 "Байер" - "Шалке 04"



Нова спорт



21.45 "Анже" - "Олимпик" (Лион)