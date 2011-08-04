Футболна седмица

Събота
Диема спорт
17.30 "Славия" - "Ботев" (Пд)
20.00 "Верея" - "Монтана"
Диема спорт 2
17.00 "Хъдърсфийлд" - "Фулъм"
19.15 Купа на ФА, 1/2-финал: "Челси" - "Тотнъм"
Нова спорт
18.00 "Пари Сен Жермен" - "Монпелие"
21.00 "Бордо" - "Бастия"
РИНГ.БГ
21.45 "Фиорентина" - "Интер"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Майнц 05"
19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)
23.00 Мейджър лийг сокър: "Портланд Тимбърс" - "Ванкувър Уайткепс"
F+
17.15 "Виляреал" - "Леганес"
21.45 "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)
Mtel Sport 2
14.35 Китай: "Гуейджоу Джъчън" - "Шанхай Шънхуа"
16.30 Русия: "Ростов" - "Спартак" (Москва)
20.45 Холандия: АЗ`67 "Алкмаар" - "Твенте"
Неделя
Диема
17.45 "Черно море" - "Локомотив" (Пд)
Диема спорт 2
17.00 Купа на ФА, 1/2-финал: "Арсенал" - "Манчестър С"
20.00 "ЦСКА-София" - "Лудогорец"
Диема спорт
16.15 "Бърнли" - "Манчестър Юн"
18.30 "Ливърпул" - "Кристъл Палас"
22.15 "Олимпик" (Лион) - "Монако"
Нова спорт
16.00 "Тулуза" - "Ница"
18.00 "Сент Етиен" - "Рен"
РИНГ.БГ
13.30 "Сасуоло" - "Наполи"
16.00 "Милан" - "Емполи"
21.45 "Ювентус" - "Дженоа"
Евроспорт 2
16.30 "Фрайбург" - "Байер"
18.30 "Шалке 04" - "РБ Лайпциг"
20.30 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Сити" - "Орландо"
23.00 Мейджър лийг сокър: "ЛА Галакси" - "Сиатъл Саундърс"
F+
13.00 "Реал Сосиедад" - "Депортиво"
17.15 "Селта" - "Бетис"
Sport+
21.45 "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
Mtel Sport 2
15.30 "Витес" - "Фейенорд"
17.45 ПСВ "Айндховен" - "Аякс"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Септември" (Сф) - "Созопол"
20.00 "Пирин" - "Локомотив" (Горна Оряховица)
Диема спорт 2
21.45 "Нюкасъл" - "Престън Норт Енд"
Евроспорт 2
21.15 "Щутгарт" - "Унион" (Берлин)
РИНГ.БГ
21.45 "Пескара" - "Рома"
Вторник
Диема спорт
21.45 "Челси" - "Саутхемптън"
Сряда
Диема спорт 2
18.00 Купа на България, 1/2-финал-реванш: "Ботев" (Пд) - "Верея"
21.45 "Кристъл Палас" - "Тотнъм"
Четвъртък
Диема спорт
18.00 Купа на България, 1/2-финал-реванш: "Литекс" - "Лудогорец"
22.00 "Манчестър С" - "Манчестър Юн"
Петък
Диема спорт
17.30 "Дунав" - "Локомотив" (Пд)
20.00 "Нефтохимик Бургас" - "Пирин"
Евроспорт 2
21.30 "Байер" - "Шалке 04"
Нова спорт
21.45 "Анже" - "Олимпик" (Лион)
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