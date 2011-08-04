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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

17.30 "Славия" - "Ботев" (Пд)

20.00 "Верея" - "Монтана"

Диема спорт 2

17.00 "Хъдърсфийлд" - "Фулъм"

19.15 Купа на ФА, 1/2-финал: "Челси" - "Тотнъм"

Нова спорт

18.00 "Пари Сен Жермен" - "Монпелие"

21.00 "Бордо" - "Бастия"

РИНГ.БГ

21.45 "Фиорентина" - "Интер"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Майнц 05"

19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)

23.00 Мейджър лийг сокър: "Портланд Тимбърс" - "Ванкувър Уайткепс"

F+

17.15 "Виляреал" - "Леганес"

21.45 "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)

Mtel Sport 2

14.35 Китай: "Гуейджоу Джъчън" - "Шанхай Шънхуа"

16.30 Русия: "Ростов" - "Спартак" (Москва)

20.45 Холандия: АЗ`67 "Алкмаар" - "Твенте"



Неделя

Диема

17.45 "Черно море" - "Локомотив" (Пд)

Диема спорт 2

17.00 Купа на ФА, 1/2-финал: "Арсенал" - "Манчестър С"

20.00 "ЦСКА-София" - "Лудогорец"

Диема спорт

16.15 "Бърнли" - "Манчестър Юн"

18.30 "Ливърпул" - "Кристъл Палас"

22.15 "Олимпик" (Лион) - "Монако"

Нова спорт

16.00 "Тулуза" - "Ница"

18.00 "Сент Етиен" - "Рен"

РИНГ.БГ

13.30 "Сасуоло" - "Наполи"

16.00 "Милан" - "Емполи"

21.45 "Ювентус" - "Дженоа"

Евроспорт 2

16.30 "Фрайбург" - "Байер"

18.30 "Шалке 04" - "РБ Лайпциг"

20.30 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Сити" - "Орландо"

23.00 Мейджър лийг сокър: "ЛА Галакси" - "Сиатъл Саундърс"

F+

13.00 "Реал Сосиедад" - "Депортиво"

17.15 "Селта" - "Бетис"

Sport+

21.45 "Реал" (Мадрид) - "Барселона"

Mtel Sport 2

15.30 "Витес" - "Фейенорд"

17.45 ПСВ "Айндховен" - "Аякс"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Септември" (Сф) - "Созопол"

20.00 "Пирин" - "Локомотив" (Горна Оряховица)

Диема спорт 2

21.45 "Нюкасъл" - "Престън Норт Енд"

Евроспорт 2

21.15 "Щутгарт" - "Унион" (Берлин)

РИНГ.БГ

21.45 "Пескара" - "Рома"



Вторник

Диема спорт

21.45 "Челси" - "Саутхемптън"



Сряда

Диема спорт 2

18.00 Купа на България, 1/2-финал-реванш: "Ботев" (Пд) - "Верея"

21.45 "Кристъл Палас" - "Тотнъм"



Четвъртък

Диема спорт

18.00 Купа на България, 1/2-финал-реванш: "Литекс" - "Лудогорец"

22.00 "Манчестър С" - "Манчестър Юн"



Петък

Диема спорт

17.30 "Дунав" - "Локомотив" (Пд)

20.00 "Нефтохимик Бургас" - "Пирин"

Евроспорт 2

21.30 "Байер" - "Шалке 04"

Нова спорт

21.45 "Анже" - "Олимпик" (Лион)
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