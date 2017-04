Бързи, смели, сръчни Осмата част на Fast and Furios троши не само коли, но и касови рекорди Анита Димитрова Анита Димитрова снимка: форум филм Секси коли, красиви жени, гостоприемни локации - "Бързи и яростни 8" печели със същото, което донесе успех и на предшествениците му.



Продълженията бяха различно успешни, но това не отказа продуцентите да докарват на снимачната площадка наточени автомобили и пред окото на камерите да ги превръщат в тотал щета, докато загорели каки ахкат и пъшкат по мъжествените им водачи. С годините "Бързи и яростни" се отдалечи се от своите стрийтрейсърски и ъндърграунд корени и зафункционира на олимпийския принцип - по-бързо, по-високо, по-силно, по-скъпо, по-шумно, по-неправдоподобно.



Конвейерът за пари не спря дори поради това, че звездата Пол Уокър загина като в кадър от филма по време на снимките за седма част. Бе едва на 40, цял свят потъгува за синеокия блондин, а серията бе завършена надве-натри с помощта на съвременните технологии и пожъна чутовен успех.



"Бързи и яростни 8", както се разпространява у нас, е с оригинално заглавие Fate of the Furious. Каква да е съдбата им? Чупят касовите рекорди с по-голяма лекота, отколкото бетонен стълб - предна броня. Новата серия дебютира на първо място във всички 64 държави, дето бе разпространена по Великден, и с общи приходи от $532.5 милиона отвя предишния първенец "Междузвездни войни: Силата се пробужда". FF8 стана най-касовата холивудска премиера за всички времена в Китай, най-гледаният 2D филм в България (с празничен уикенд от 840 хил. лв.) и т.н. достойни постижения.



Що се отнася до художествените качества на бензиновата сага - ако сега я откривате, едва ли ще ви стреснат, трогнат и очароват. Ако сте гледали поне един "Бързи и яростни" - значи знаете какво да очаквате. Той не настоява за оригиналност, автентична емоция, високи артистични постижения. Вместо това е забавен, глупав и бомбастичен. Въпреки опитите за (ненужно) усложняване на сценария с международни конспирации и намеците за ценности като семейство, лоялност и братство, филмът беше и остава един двучасов видеоклип, чиято цел са развлечението и доброто настроение.



