Улай представя модерно изкуство в София Бившата творческа и житейска половинка на Марина Абрамович идва за пръв път с изложба Анита Димитрова снимка: Андрей Пеуник/MGML Улай



Vivacom Art Hall







Франк Уве Лайзипен-Улай, един от най-значимите съвременни артисти, пристига за откриването на своята изложба "Аз Другият" във Vivacom Art Hall. България е втората спирка от турнето на мащабната експозиция след премиерата й в Любляна.



Ден след откриването - на 28 април, от 18.30 ч. в столичния "Гьоте институт" ще се проведе разговор с артиста, модериран от кураторите на изложбата Аленка Грегорич и Теош Логар. Пред своята публика в София Улай ще разкаже за "Аз Другият", за дългогодишната си артистична практика и за своите последни проекти. Присъстващите ще имат възможност да зададат лично своите въпроси към него.



Роденият през 1943 г. в Солинген, Германия, Франк Уве Лайзипен започва кариерата си в края на 60-те. Години наред той и Марина Абрамович са най-влиятелната креативна двойка в съвременното изкуство. През 2012 г. документалният филм The Artist Is Present ("Артистът присъства") прави обществено достояние болезнената раздяла на творческия и житейски тандем. Звезди от световният шоубизнес като Шарън Стоун, Бьорк, Ким Катрал, Mариса Томей, Изабела Роселини, Уилям Дефо, Руфъс Уейнрайти, Aлън Рикман, Джеймс Франко и обикновени зрители стават свидетели на "помирението" между двамата в последните минути на пърформанса на Марина в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк МoМА. Творчеството, което двамата създават заедно и поотделно, е белязано от дълбок емоционален заряд и ги превръща в най-големите звезди на пърформанса.



Улай и Марина са родени на една и съща дата, също както друга иконична двойка в съвременното изкуство - Кристо и Жан-Клод. Самият Кристо споделя, че черпи вдъхновение от работата на Улай и Абрамович.



"Аз Другият" е първото представяне на Улай в България. Житейският опит на художника е документиран във фотографии, пърформанси, рисунки, анекдоти и афоризми, свидетелстващи за начина, по който той изгражда отношения с всеки човек, навлязъл в неговото пространство. Изложбата ще остане във Vivacom Art Hall до края на май.



снимка: OpenCulture.com Марина Абрамович и Улай при трогателната си среща в MoMA 22 години след края на интимната и професионалната им връзка. 150 27 април-31 майVivacom Art HallФранк Уве Лайзипен-Улай, един от най-значимите съвременни артисти, пристига за откриването на своята изложба "Аз Другият" във Vivacom Art Hall. България е втората спирка от турнето на мащабната експозиция след премиерата й в Любляна.Ден след откриването - на 28 април, от 18.30 ч. в столичния "Гьоте институт" ще се проведе разговор с артиста, модериран от кураторите на изложбата Аленка Грегорич и Теош Логар. Пред своята публика в София Улай ще разкаже за "Аз Другият", за дългогодишната си артистична практика и за своите последни проекти. Присъстващите ще имат възможност да зададат лично своите въпроси към него.Роденият през 1943 г. в Солинген, Германия, Франк Уве Лайзипен започва кариерата си в края на 60-те. Години наред той и Марина Абрамович са най-влиятелната креативна двойка в съвременното изкуство. През 2012 г. документалният филм The Artist Is Present ("Артистът присъства") прави обществено достояние болезнената раздяла на творческия и житейски тандем. Звезди от световният шоубизнес като Шарън Стоун, Бьорк, Ким Катрал, Mариса Томей, Изабела Роселини, Уилям Дефо, Руфъс Уейнрайти, Aлън Рикман, Джеймс Франко и обикновени зрители стават свидетели на "помирението" между двамата в последните минути на пърформанса на Марина в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк МoМА. Творчеството, което двамата създават заедно и поотделно, е белязано от дълбок емоционален заряд и ги превръща в най-големите звезди на пърформанса.Улай и Марина са родени на една и съща дата, също както друга иконична двойка в съвременното изкуство - Кристо и Жан-Клод. Самият Кристо споделя, че черпи вдъхновение от работата на Улай и Абрамович."Аз Другият" е първото представяне на Улай в България. Житейският опит на художника е документиран във фотографии, пърформанси, рисунки, анекдоти и афоризми, свидетелстващи за начина, по който той изгражда отношения с всеки човек, навлязъл в неговото пространство. Изложбата ще остане във Vivacom Art Hall до края на май.