Кинофестивалът "Трайбека" стартира в Ню Йорк Робърт де Ниро е създател и главен програматор на фестивала "Трайбека".



Кинофорумът беше открит с документалния филм Soundtrack of Our Lives за американския музикален продуцент Клайв Дейвис.



Много от филмите на "Трайбека" са с подчертан политически подтекст. Няколко документални ленти се занимават с тенденциите, довели до това Тръмп да стане президент. "Няма по-добър момент отново да се гледат филми от епохата на управление на Тръмп", казва съорганизаторката на фестивала Джейн Розентал.



