ПРОГРАМА НА КИНАТА

АРЕНА THE MALL



Power Rangers - 15:30 (събота), 16:15 (без събота), Бебе Бос 3D 11:00, 12:20, 13:15, 14:30, 15:20, 16:40, 17:30, 19:40, 21:45, Бързи и яростни 8 11:30, 12:00, 12:45, 14:20, 15:00, 15:45, 17:10, 17:50, 18:40, 19:15, 20:45, 21:30, 22:00, 22:45, Дух в броня 3D 13:00, 15:30, 17:45, 20:15, 22:30, Конг: Островът на черепа 3D 15:50, 22:20, Крал Артур: Легенда за меча 3D ПРЕДПРЕМИЕРА 20:00 (само четв.), Красавицата и Звяра 3D дублиран: 11:20, 14:10, 16:45; с английско аудио: 19:20, 22:10, "Обир със стил" 13:20, 18:15, 20:30, 22:45, "Признак на живот" 19:00 (пон.), 21:40, Секс академия: Мъже ПРЕМИЕРА 19:00 (без съб.), 20:30 (събота), Смърфовете: Забравеното селце 2D 11:15, 13:30; 3D: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:10, Спящата красавица 18:00 (събота)







АРЕНА DELUXE BULGARIA MALL



Power Rangers 14:30, 17:15 (без събота), Бебе Бос 3D 11:45, 14:00, 16:10, 18:15, 20:45, Бързи и яростни 8 11:30, 12:50, 14:20, 15:40, 17:10, 18:30, 19:15, 21:30, 22:10, 22:45, Гробницата на фараона 5D 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула 5D 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Дух в броня 3D 15:30, 17:45, 20:15, 22:30, Какво става с полюса? 5D 11:00, 11:45, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Крал Артур: Легенда за меча 3D ПРЕДПРЕМИЕРА 20:45 (само четв.), Красавицата и Звяра 3D; дублиран 11:00, 13:40, 16:30, 19:30; с английско аудио: 22:15, Обир със стил 19:45 (без събота), 22:00, Свърталище на духове 5D 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50, Смърфовете: Забравеното селце 3D 11:15, 12:00, 12:40, 13:20, 14:45, 17:00, Спящата красавица 18:00 (само събота)







АРЕНА МЛАДОСТ



478 13:40 (събота и неделя), 15:45, 17:40, CHiPs: Магистрални ченгета 21:00, Power Rangers 16:45, 19:15, Бебе Бос 3D 11:00, 12:10, 13:10, 14:15, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:40, 20:40, 21:45, Бързи и яростни 8 12:00, 12:45, 15:00, 15:40, 16:30, 18:00, 18:40, 19:15, 20:45, 21:30, 22:00, Дух в броня 3D 11:40 (съб.-нед.), 13:40 (съб.-нед.), 15:20, 16:30, 18:45, 19:50, 21:00, 22:10, Името на страха ПРЕМИЕРА 14:30, 20:00, 22:20, Конг: Островът на черепа 3D 14:00 (съб.-нед.)16:45, 19:20, 21:45, Крал Артур: Легенда за меча 3D ПРЕДПРЕМИЕРА 20:30 (само четвъртък), Красавицата и Звяра 3D; дублиран: 12:45 (съб.-нед.), 13:50 (само четв.), 15:30, 18:15, 21:15; с английско аудио: 22:15, Обир със стил 13:15 (съб.-нед.), 16:00, 18:20, 20:30, 22:45, Признак на живот 21:50, Секс академия: Мъже ПРЕМИЕРА 18:00, 20:10, 22:30, Смърфовете: Забравеното селце 3D 11:30 (съб.-нед.), 12:30, 13:45, 14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 19:00, Спящата красавица 16:00 (неделя)







АРЕНА МЛАДОСТ IMAX



Бързи и яростни 8 11:30, 14:20, 17:10, 22:45







СИНЕМА СИТИ



478 15:10, Lego филмът: Батман 11:10 (съб.-нед.), Power Rangers 13:00, Бебе Бос 11:00 (съб., нед.), 12:00 (съб., нед.),



13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:10, 21:00, Бързи и яростни 8 11:00 (съб., нед.), 12:20 (съб., нед.), 13:00, 13:45, 15:00, 15:45, 16:30, 17:45, 18:30, 19:15, 20:30, 21:15, 22:00, Дух в броня 3D 15:30, 17:40, 19:50, 22:00, Загиващ ум 13:40 (четв.), Името на страха ПРЕМИЕРА 15:20, 17:20, 20:20, 22:30, Конг: Островът на черепа 3D 16:50, 21:50, Крал Артур: Легенда за меча 3D ПРЕДПРЕМИЕРА 19:10 (четвъртък), Красавицата и Звяра 2D: 13:00, 15:40, 18:15, 20:50 (дублиран); 3D: 11:45, 14:15 (дублиран); 21:30 (с английско аудио), Логан: Върколакът 22:10, Ексклузивно МЕТ: Евгений Онегин 19:55 (събота), 19:00 (сряда), Обир със стил 13:20, 19:20, 21:20, Признак на живот 22:00 (четв.), Рок Дог 3D 11:15 (съб. и нед.), Секс академия: Мъже ПРЕМИЕРА 13:00, 17:10, 19:30, 21:40, Смърфовете: Забравеното селце 11:30 (съб. и нед.), 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:20, 19:40







СИНЕМА СИТИ IMAX



Бързи и яростни 8 11:15 (съб., нед.), 14:30, 17:15, 20:00, 22:45







СИНЕМА СИТИ ПАРАДАЙЗ



109 часа 20:00 (вт), 478 19:15, CHiPs: Магистрални ченгета 22:20 (четв.), Lego филмът: Батман 12:50, Power Rangers 14:40, 21:10, Бебе Бос 2D: 11:00 (съб. и нед.), 13:00, 15:00, 17:00, 19:10, 21:10; 3D: 11:50, 14:00, 16:00, 17:50, 20:00, Бързи и яростни 8 2D 4DX: 12:00, 14:45, 17:30, 20:15, 23:00, 11:30 (съб.-нед.), 12:00, 12:20, 13:15, 14:10, 14:45, 15:10, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 21:30, 22:30, 23:00, Дух в броня 3D 15:15, 17:40, 20:10, 22:20, Името на страха ПРЕМИЕРА 13:00, 17:10, 20:30, 22:40, Конг: Островът на черепа 3D 13:20, 21:20, Крал Артур: Легенда за меча 3D ПРЕДПРЕМИЕРА 19:20 (четвъртък), Красавицата и Звяра 2D: 11:20 (съб., нед.,), 12:40 (съб., нед.), 13:00, 15:20, 18:20, 21:00 (дублиран); 3D: 14:10, 16:45; 19:20, 22:00 (с английско аудио), Обир със стил 15:40, 17:50, 19:50, 21:50, Признак на живот 22:00, Рок Дог 3D 11:10 (съб., нед.), Секс академия: Мъже ПРЕМИЕРА 12:10 (съб., нед.), 15:00, 17:15, 19:30, 21:50, Смърфовете: Забравеното селце 11:30 (съб., нед.), 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:20, 18:30, 19:30







ДОМ НА КИНОТО



Future Shorts Пролет - вторник 20:30, La La Land - неделя 14:00, София филм фест за учащи - вторник 18:00, TIME is Love.10 - понеделник 22:00, Аз, Даниел Блейк ПРЕМИЕРА - петък 20:30, неделя 16:30, пон. 20:15, сряда 17:00,четв. 15:00, Баня (Седмица на китайското кино) - петък 18:30, Белгийският крал - вторник 16:15, четв. 17:00, Влак към дома (Седмица на китайското кино) - понеделник 18:30, Воевода - петък 16:00, Голямата риба и Дивата ябълка (Седмица на китайското кино) - събота 16:30, Жълта земя (Седмица на китайското кино) - неделя 18:30, Кралят на маските (Седмица на китайското кино) - събота 18:30, Лъвкрафт (театър) - събота 19:30, Никой - четв. 21:05, Пеещите обувки София филм фест за учащи - пон. 18:00, Перфектни непознати ПРЕМИЕРА - сряда 15:00, четв. 19:15, Посетители - сряда 21:00, Потъването на Созопол - сряда 19:00, Пощальонът - неделя 20:15, Правилата на ергенския живот - вторник 22:05, Семейни реликви (София филм фест за учащи) - петък 18:30, Слава (София филм фест за учащи) - понеделник 18:30, Смърфовете: Забравеното селце - съб. и нед. 11:30, Солта на земята - събота 20:35, Тони Ердман - 15:30







ФИЛМОТЕЧНО КИНО ОДЕОН



Аз, Даниел Блейк ПРЕМИЕРА днес 17:00, утре 21:00, неделя 13:30, вторник 16:30, четвъртък 17:00, Аз, Клод Моне (Master of Art) неделя 19:30



Алберто Джакомети, нов образ на човека (Master of Art) - неделя 21:00, Арво Пярт: Робърт Уилсън - Изгубеният рай (Master of Art) - събота 16:15, Арт животът на Дейвид Линч (Master of Art) - неделя 19:15, Белег за човещина - вторник 13:30, Бодзето (Master of Art) събота 18:30, Бродски не е поет (Master of Art) - неделя 17:30, Вечни времена - петък 13:00, Да намериш Бабел (Master of Art) - събота 19:15, Един сезон в центъра на Робърт Уилсън Воденицата (Master of Art) - събота 18:00, Елис (Master of Art) - неделя 17:30, За къде пътувате - четвъртък 13:15, Звезди в косите, сълзи в очите - понеделник 13:30, Иржи Менцел: Да се прави комедия не е никак забавно (Master of Art) - понеделник 20:45, Иск: издирване на откраднати през Втората световна война произведения на изкуството (Master of Art) - петък 19:00, История на страха в търсене на изгубената любов - понеделник 17:30, Казвам се Флеминг, Ян Флеминг (Master of Art) - четвъртък 20:30, Кен Дюи - това е тест (Master of Art) - сряда 19:00, Ленърд Бърнстейн - по-голям от живота (Master of Art) - вторник 19:30, Майстор на сцената - четвъртък 15:45, Музиката на непознатите: Йо-Йо Ма и ансамбъл Силк Роуд (Master of Art) - неделя 17:30, Никой - днес 15:00, утре 14:15, вторник 14:30, сряда 21:00, четвъртък 15:00, От Кремона до Кремона (Master of Art) четвъртък 19:00, Перфектни непознати ПРЕМИЕРА утре 12:15, неделя 15:30, понеделник 15:30, вторник 20:45, сряда 15:30, Песен за изгнанието (Master of Art) - вторник 18:30, Пикасо, раждането на една икона (Master of Art) днес 21:00, Реймон Русел: Денят на славата (Master of Art) - днес 19:00, С като Станли (Master of Art) - неделя 21:00, Само ти, сърце - сряда 13:15, Световете на Филип К. Дик (Master of Art) - четвъртък 20:30, Часът на Ной (Master of Art) сряда 17:30, The Karamazoffs (разходка през годините в Сохо) (Master of Art) - понеделник 19:00