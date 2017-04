Паниката заради водата с уран обхваща нови градове

18 Април 2017 23:55

What Type of Treatment Will Decrease Uranium in Well Water?

Water treatment systems can effectively remove uranium from drinking water. Two common methods are

reverse osmosis and ion exchange. Reverse osmosis works by forcing water filtering through a membrane

that prevents the uranium from passing through. This me mbrane should be replaced every 2 to 3 years. Ion

exchange works by passing water through a system that replaces uranium with a safer compound. Both

methods usually involve maintenance, including backwashing. Both methods involve costs and disposal

systems that should be investigated carefully before choosing a system. Both systems also require periodic

monitoring of the treated water to make sure they are working properly

Друга възможна и правдоподобна хипотеза, като се има предвид че 90% от европейските директивни са плод на директно и неприкрито бизнес лобиране е добре да се знае, че "уранът" (както му казват наште калинки "специалисти"във водата може да бъде намаляван във водата.Да набуташ и приемеш в норма единна за цял континент скала където естествения радиационен фон (вкл. и на алфа частиците) варира с пъти във вода и въздух по места е далавера сравнима само с борбата с глобалното затопляне и климатичните промени.Някой може би вече е стоварил на гарата в Хасково мембраните за осмозата и хасковлии щом издържат на 3лв на кубик, що да не плащат и 5 само и само да им пуснат водата в чешмите.