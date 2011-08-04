Футболна седмица

Петък (14.IV)
Диема спорт
15.30 "Ботев" (Пд) - "Верея"
20.00 "Лудогорец" - "Левски"
Диема
18.00 "Берое" - "Пирин"
Диема спорт 2
21.45 "Анже" - "Пари Сен Жермен"
Нова спорт
17.00 "Бристъл Сити" - "Куинс Парк Рейнджърс"
19.00 "Уулвърхемптън" - "Брайтън&Хоув Албиън"
21.45 "Нюкасъл" - "Лийдс"
Събота (15.IV)
Диема спорт
14.15 "Монтана" - "Славия"
16.30 "Дунав" - "Черно море"
Диема спорт 2
14.30 "Тотнъм" - "Борнемут"
19.30 "Саутхемптън" - "Манчестър С"
Нова спорт
18.00 "Монако" - "Дижон"
21.00 "Ница" - "Нанси"
РИНГ.БГ
13.30 "Интер" - "Милан"
16.00 "Пескара" - "Ювентус"
19.00 "Сасуоло" - "Сампдория"
21.45 "Наполи" - "Удинезе"
Евроспорт 2
16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт"
19.30 "Байер" - "Байерн"
22.00 Мейджър лийг сокър: "Орландо Сити" - "ЛА Галакси"
Sport+
17.15 "Спортинг" (Хихон) - "Реал" (Мадрид)
21.45 "Барселона" - "Реал Сосиедад"
F+
19.30 "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"
Mtel Sport 1
14.30 Русия: "ЦСКА (Москва) - "Ростов"
Mtel Sport 2
14.35 Китай: "Тианджин Куанджиан" - "Шанхай СИПГ"
20.45 Холандия: АДО "Ден Хааг" - ПСВ "Айндховен"
Неделя (16.IV)
Диема спорт
15.30 "Уест Бромич" - "Ливърпул"
18.00 "Манчестър Юн" - "Челси"
22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Сент Етиен"
Нова спорт
16.00 "Нант" - "Бордо"
Евроспорт 2
16.30 "Вердер" - "Хамбургер"
18.30 "Дармщад" - "Шалке 04"
F+
17.15 "Валенсия" - "Севиля"
19.30 "Бетис" - "Ейбар"
Mtel Sport 1
15.30 Холандия: "Фейенорд" - "Утрехт"
17.45 Холандия: "Аякс" - "Хееренвеен"
20.00 Русия: "Спартак" (Москва) - "Зенит"
Mtel Sport 2
14.35 Китай: "Тианджин Теда" - "Гуанджоу Евъргранде"
Понеделник (17.IV)
Диема спорт
15.30 "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф)
Диема спорт 2
17.00 "Ипсуич" - "Нюкасъл"
19.00 "Дарби Каунти" - "Хъдърсфийлд"
22.00 "Мидълзбро" - "Арсенал"
Нова спорт
16.45 "Фулъм" - "Астън Вила"
Евроспорт 2
19.00 Приятелски мач (юноши, до 19 г.): Германия - Дания
21.15 "Арминия" - "Щутгарт"
F+
21.45 "Алавес" - "Виляреал"
Вторник (18.IV)
Диема спорт
19.00 Купа на България, 1/2-финал: "Лудогорец" - "Литекс"
Диема спорт 2
19.30 "Метц" - "Пари Сен Жермен"
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Байерн"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Лестър" - "Атлетико" (Мадрид)
Сряда (19.IV)
Диема спорт 2
19.00 Купа на България, 1/2-финал: "Верея" - "Ботев" (Пд)
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Барселона" - "Ювентус"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Монако" - "Борусия" (Дортмунд)
Четвъртък (20.IV)
БНТ
22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш
БНТ HD
22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш
bTV Action
22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш
Петък (21.IV)
bTV Action и Евроспорт
12.30 Шампионска лига: Жребий за 1/2-финалите
Диема спорт
17.30 "Нефтохимик Бургас" - "Берое"
20.00 "Левски" - "Дунав"
Диема спорт 2
21.45 "Нанси" - "Олимпик" (Марсилия)
Нова спорт
21.45 "Норич" - "Брайтън&Хоув Албиън"
Евроспорт 2
21.30 "Кьолн" - "Хофенхайм"
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