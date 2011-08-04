Футболна седмица

Петък (14.IV)



Диема спорт



15.30 "Ботев" (Пд) - "Верея"



20.00 "Лудогорец" - "Левски"



Диема



18.00 "Берое" - "Пирин"



Диема спорт 2



21.45 "Анже" - "Пари Сен Жермен"



Нова спорт



17.00 "Бристъл Сити" - "Куинс Парк Рейнджърс"



19.00 "Уулвърхемптън" - "Брайтън&Хоув Албиън"



21.45 "Нюкасъл" - "Лийдс"







Събота (15.IV)



Диема спорт



14.15 "Монтана" - "Славия"



16.30 "Дунав" - "Черно море"



Диема спорт 2



14.30 "Тотнъм" - "Борнемут"



19.30 "Саутхемптън" - "Манчестър С"



Нова спорт



18.00 "Монако" - "Дижон"



21.00 "Ница" - "Нанси"



РИНГ.БГ



13.30 "Интер" - "Милан"



16.00 "Пескара" - "Ювентус"



19.00 "Сасуоло" - "Сампдория"



21.45 "Наполи" - "Удинезе"



Евроспорт 2



16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт"



19.30 "Байер" - "Байерн"



22.00 Мейджър лийг сокър: "Орландо Сити" - "ЛА Галакси"



Sport+



17.15 "Спортинг" (Хихон) - "Реал" (Мадрид)



21.45 "Барселона" - "Реал Сосиедад"



F+



19.30 "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"



Mtel Sport 1



14.30 Русия: "ЦСКА (Москва) - "Ростов"



Mtel Sport 2



14.35 Китай: "Тианджин Куанджиан" - "Шанхай СИПГ"



20.45 Холандия: АДО "Ден Хааг" - ПСВ "Айндховен"







Неделя (16.IV)



Диема спорт



15.30 "Уест Бромич" - "Ливърпул"



18.00 "Манчестър Юн" - "Челси"



22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Сент Етиен"



Нова спорт



16.00 "Нант" - "Бордо"



Евроспорт 2



16.30 "Вердер" - "Хамбургер"



18.30 "Дармщад" - "Шалке 04"



F+



17.15 "Валенсия" - "Севиля"



19.30 "Бетис" - "Ейбар"



Mtel Sport 1



15.30 Холандия: "Фейенорд" - "Утрехт"



17.45 Холандия: "Аякс" - "Хееренвеен"



20.00 Русия: "Спартак" (Москва) - "Зенит"



Mtel Sport 2



14.35 Китай: "Тианджин Теда" - "Гуанджоу Евъргранде"







Понеделник (17.IV)



Диема спорт



15.30 "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф)



Диема спорт 2



17.00 "Ипсуич" - "Нюкасъл"



19.00 "Дарби Каунти" - "Хъдърсфийлд"



22.00 "Мидълзбро" - "Арсенал"



Нова спорт



16.45 "Фулъм" - "Астън Вила"



Евроспорт 2



19.00 Приятелски мач (юноши, до 19 г.): Германия - Дания



21.15 "Арминия" - "Щутгарт"



F+



21.45 "Алавес" - "Виляреал"











Вторник (18.IV)



Диема спорт



19.00 Купа на България, 1/2-финал: "Лудогорец" - "Литекс"



Диема спорт 2



19.30 "Метц" - "Пари Сен Жермен"



bTV Action



21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Байерн"



РИНГ.БГ



21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Лестър" - "Атлетико" (Мадрид)







Сряда (19.IV)



Диема спорт 2



19.00 Купа на България, 1/2-финал: "Верея" - "Ботев" (Пд)



bTV Action



21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Барселона" - "Ювентус"



РИНГ.БГ



21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Монако" - "Борусия" (Дортмунд)







Четвъртък (20.IV)



БНТ



22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш



БНТ HD



22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш



bTV Action



22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш











Петък (21.IV)



bTV Action и Евроспорт



12.30 Шампионска лига: Жребий за 1/2-финалите



Диема спорт



17.30 "Нефтохимик Бургас" - "Берое"



20.00 "Левски" - "Дунав"



Диема спорт 2



21.45 "Нанси" - "Олимпик" (Марсилия)



Нова спорт



21.45 "Норич" - "Брайтън&Хоув Албиън"



Евроспорт 2



21.30 "Кьолн" - "Хофенхайм"