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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Петък (14.IV)

Диема спорт

15.30 "Ботев" (Пд) - "Верея"

20.00 "Лудогорец" - "Левски"

Диема

18.00 "Берое" - "Пирин"

Диема спорт 2

21.45 "Анже" - "Пари Сен Жермен"

Нова спорт

17.00 "Бристъл Сити" - "Куинс Парк Рейнджърс"

19.00 "Уулвърхемптън" - "Брайтън&Хоув Албиън"

21.45 "Нюкасъл" - "Лийдс"



Събота (15.IV)

Диема спорт

14.15 "Монтана" - "Славия"

16.30 "Дунав" - "Черно море"

Диема спорт 2

14.30 "Тотнъм" - "Борнемут"

19.30 "Саутхемптън" - "Манчестър С"

Нова спорт

18.00 "Монако" - "Дижон"

21.00 "Ница" - "Нанси"

РИНГ.БГ

13.30 "Интер" - "Милан"

16.00 "Пескара" - "Ювентус"

19.00 "Сасуоло" - "Сампдория"

21.45 "Наполи" - "Удинезе"

Евроспорт 2

16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт"

19.30 "Байер" - "Байерн"

22.00 Мейджър лийг сокър: "Орландо Сити" - "ЛА Галакси"

Sport+

17.15 "Спортинг" (Хихон) - "Реал" (Мадрид)

21.45 "Барселона" - "Реал Сосиедад"

F+

19.30 "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"

Mtel Sport 1

14.30 Русия: "ЦСКА (Москва) - "Ростов"

Mtel Sport 2

14.35 Китай: "Тианджин Куанджиан" - "Шанхай СИПГ"

20.45 Холандия: АДО "Ден Хааг" - ПСВ "Айндховен"



Неделя (16.IV)

Диема спорт

15.30 "Уест Бромич" - "Ливърпул"

18.00 "Манчестър Юн" - "Челси"

22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Сент Етиен"

Нова спорт

16.00 "Нант" - "Бордо"

Евроспорт 2

16.30 "Вердер" - "Хамбургер"

18.30 "Дармщад" - "Шалке 04"

F+

17.15 "Валенсия" - "Севиля"

19.30 "Бетис" - "Ейбар"

Mtel Sport 1

15.30 Холандия: "Фейенорд" - "Утрехт"

17.45 Холандия: "Аякс" - "Хееренвеен"

20.00 Русия: "Спартак" (Москва) - "Зенит"

Mtel Sport 2

14.35 Китай: "Тианджин Теда" - "Гуанджоу Евъргранде"



Понеделник (17.IV)

Диема спорт

15.30 "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф)

Диема спорт 2

17.00 "Ипсуич" - "Нюкасъл"

19.00 "Дарби Каунти" - "Хъдърсфийлд"

22.00 "Мидълзбро" - "Арсенал"

Нова спорт

16.45 "Фулъм" - "Астън Вила"

Евроспорт 2

19.00 Приятелски мач (юноши, до 19 г.): Германия - Дания

21.15 "Арминия" - "Щутгарт"

F+

21.45 "Алавес" - "Виляреал"





Вторник (18.IV)

Диема спорт

19.00 Купа на България, 1/2-финал: "Лудогорец" - "Литекс"

Диема спорт 2

19.30 "Метц" - "Пари Сен Жермен"

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Байерн"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Лестър" - "Атлетико" (Мадрид)



Сряда (19.IV)

Диема спорт 2

19.00 Купа на България, 1/2-финал: "Верея" - "Ботев" (Пд)

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Барселона" - "Ювентус"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/4-финал-реванш: "Монако" - "Борусия" (Дортмунд)



Четвъртък (20.IV)

БНТ

22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш

БНТ HD

22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш

bTV Action

22.05 Лига Европа, 1/4-финал-реванш





Петък (21.IV)

bTV Action и Евроспорт

12.30 Шампионска лига: Жребий за 1/2-финалите

Диема спорт

17.30 "Нефтохимик Бургас" - "Берое"

20.00 "Левски" - "Дунав"

Диема спорт 2

21.45 "Нанси" - "Олимпик" (Марсилия)

Нова спорт

21.45 "Норич" - "Брайтън&Хоув Албиън"

Евроспорт 2

21.30 "Кьолн" - "Хофенхайм"
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