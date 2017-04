Low Deep T. идва в България

Световноизвестният певец и продуцент Low Deep T пристига за първия си голям концерт в България, съобщават музикални издания. В зала 1 на НДК на 26 май съвременният крал на афро-соул музиката ще представи последния си трети студиен албум Saved By The Music, който излезе на музикалния пазар през месец март, и най-новия хит от него When I Get Down (I Don't Stress). Известен като "нежния гигант на хаус музиката", Low Deep T е и добре познат на меломаните с чувствените си соул изпълнения и дълбоките и въздействащи вокали, които умело комбинира с африкански бийтове. Дълбокият му глас е един от най-завладяващите елементи на суперхита Casablanca, както и парчета като Big love, Got 2 Find Love и много други. След трите клубни посещения у нас Low Deep T се завръща, този път на голяма сцена, за да представи пред българските си фенове един по-различен музикален афро-соул фул проект - комбинация от динамични денс изпълнения, лайв диджей съпорт и звезден подбор от български музиканти. За специалната селекция на родните артисти, които ще се качат с него на сцената в зала 1, НДК, британецът ще пристигне месец по-рано. Неслучайно новата шоу концепция на английския изпълнител е насочена не към клубната сцена, на която всички са свикнали да го виждат, а към изпълнения на живо с лайвбенд. Билетите за първия голям концерт на една от най-актуалните звезди на съвременната музикална сцена са на цени от 20 лв. до 80 лв. и могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси.