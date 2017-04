НАКРАТКО -------



Huawei P10 lite и Huawei P10 Plus







са в магазините на VIVACOM и "Теленор" от днес. Huawei P10 lite е олекотена в ценово отношение версия на ключовия за бранда модел Р10, която пристига в два цвята - черен и син, а в края на месеца и в златист. Той има 5.2-инчов FHD висококонтрастен дисплей и 12-мегапикселова камера. Huawei P10 Plus, най-добрият и най-иновативен смартфон на марката досега, предлага 5.5-инчов дисплей и двойна камера, разработена съвместно с Leica (20-мегапикселова монохромна и 12-мегапикселова цветна), с възможност за видео с 4K резолюция и оптична стабилизация на образа. Huawei P10 Lite може да бъде купен на изплащане от 15.90 лв. на месец, или 349.90 лв. при закупуване в брой с план VIVACOM Smart XL. Huawei P10 Plus е на цена 49.90 лв. на месец на изплащане, или 1009.90 лв. при плащане в брой с план VIVACOM Smart XL. "Теленор" продава Huawei P10 Plus за 999.99 лв. при заплащане в брой и с двугодишен договор за абонаментен план "Нонстоп" 30.99 лв. Huawei P10 Lite се предлага за 389.99 лв. при плащане в брой.







Започва поетапно спиране на парното







в София и в Пловдив. При желание на клиентите отоплението в съответната сграда може да остане включено, но не по­-късно от 30 април, обясниха от столичната "Топлофикация". За това обаче е нужно решение на общото събрание на етажната собственост. От топлинния счетоводител "Техем" съобщиха, че отчетната кампания в София ще започне на 22 април и ще продължи до края на май. Huawei P10 lite и Huawei P10 Plusса в магазините на VIVACOM и "Теленор" от днес. Huawei P10 lite е олекотена в ценово отношение версия на ключовия за бранда модел Р10, която пристига в два цвята - черен и син, а в края на месеца и в златист. Той има 5.2-инчов FHD висококонтрастен дисплей и 12-мегапикселова камера. Huawei P10 Plus, най-добрият и най-иновативен смартфон на марката досега, предлага 5.5-инчов дисплей и двойна камера, разработена съвместно с Leica (20-мегапикселова монохромна и 12-мегапикселова цветна), с възможност за видео с 4K резолюция и оптична стабилизация на образа. Huawei P10 Lite може да бъде купен на изплащане от 15.90 лв. на месец, или 349.90 лв. при закупуване в брой с план VIVACOM Smart XL. Huawei P10 Plus е на цена 49.90 лв. на месец на изплащане, или 1009.90 лв. при плащане в брой с план VIVACOM Smart XL. "Теленор" продава Huawei P10 Plus за 999.99 лв. при заплащане в брой и с двугодишен договор за абонаментен план "Нонстоп" 30.99 лв. Huawei P10 Lite се предлага за 389.99 лв. при плащане в брой.Започва поетапно спиране на парнотов София и в Пловдив. При желание на клиентите отоплението в съответната сграда може да остане включено, но не по­-късно от 30 април, обясниха от столичната "Топлофикация". За това обаче е нужно решение на общото събрание на етажната собственост. От топлинния счетоводител "Техем" съобщиха, че отчетната кампания в София ще започне на 22 април и ще продължи до края на май. 375