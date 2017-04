Канадци с три платинени албума идват за Hills of Rock СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: KEYCOM Феновете на новата вълна алтернатив метъл групи ще имат възможността да видят "Трий дейс грейс" за първи път в България на 1 юли.



Сред най-успешните им песни са I Hate Everything About You, Animal I Have Become, Pain, Never Too Late, Painkiller, I Am Machine и др. В момента групата е на турне в подкрепа на новия им албум Human (2015), който е и първи с вокалиста Мат Уолст, брат на басиста Брат Уолст.



Организаторите на фестивала съобщиха, че "Три дейс грейс" ще свирят втората вечер и именно те ще закрият вечерта на главната сцена, като преди тях ще излязат "Гуано Ейпс". Хедлайнер първата вечер е "Еванесънс", а сред обявените над 20 групи до момента половината са български. Което е похвално заради редките възможност да бъдат чути накуп. Сред тях са "Уикеда", "Мерудия", "Севи", "Силует", "Кросфайър", "Парапланер", "Блъдръш", "Пластик Бо" и др.



До вторник (18 април) пакетният билет за двете вечери ще струва 80 лв., след това цената става 90 лв. Продават се в мрежите на "Ивентим" и "Тикетпро" за цялата страна.



