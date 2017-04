Арт лупа Снимка: "Сега" Цонко Цонев



след успеха на първата "Кметълски истории" бившият кмет на Каварна Цонко Цонев пусна в изд. "Ентусиаст" продължението - "Кметълски истории. Катунът от Каварна". Авторът и издателството организират представяне на книгата на 20 април, от 20 ч. в Rock Bar Fans, на което ще присъстват Б.Т.Р., "Черно фередже", "Конкурент" и Звездомир Керемидчиев.







Операта "Мадам Бътерфлай"







отново ще оживее на сцената, съобщиха от Русенската опера. Произведението на Джакомо Пучини е последното заглавие от майсторския клас по оперно дирижиране с преподавател Деян Савич, който се провежда през месец април. Диригентската палка ще си предават Крис МакКракън, Набуаки Наката, Пиер Валтер, известяват от града край Дунав. Известна още като "Чо-Чо-сан", операта "Мадам Бътерфлай" е в две действия (3 картини), либретото е на Луиджи Илика и Джузепе Джакоза по драмата на Давид Беласко "Гейша".







Блус рок групата "Флийтуд Мак"







пуска нов албум в началото на юни. Той обаче е без певицата Стиви Никс, съобщи във вторник китаристът на британско-американската формация, цитиран от агенциите. Според Линдзи Бъкингам новият албум, озаглавен Lindsey Buckingham/Christine McVie включва десет песни. Той ще бъде на разположение от 9 юни, след това музикантите ще имат турне в САЩ. Пилотният сингъл In My World ще излезе в петък. Албумът е записан в студиото в Лос Анджелис, където "Флийтуд Мак" правят албума си "Туск" през 1979 г. Барабанистът Майк Флийтууд и басистът Джон Маквий се присъединиха към тях.



