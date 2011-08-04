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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХVII КРЪГ

Втора осмица
Група А
"Верея"0:1"Славия"
(Ив. Димитров 86)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ"1151143:4338
2. "СЛАВИЯ"941431:4531
3. "ВЕРЕЯ"861322:3730
4. "МОНТАНА"332117:5612

В следващия кръг - 14 април (петък), 15.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (по "Диема спорт"); 15 април (събота), 14.15 ч.: "Монтана" - "Славия" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Рахави Кифуети ("Локомотив", ГО), Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Иван Вълчанов ("Нефтохимик-Бургас"), Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").


ВТОРА ЛИГА, XXIII КРЪГ

"Етър"3:0"Лудогорец II"

"Локо" (Сф)2:0"Ботев" (Вр)

"Банско"2:0"Несебър"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"146340:1848
2. "СЕПТЕМВРИ"137339:1946
3. "ВИТОША"127431:1643
4. "СОЗОПОЛ"116627:1639
5. "ПОМОРИЕ"113932:2936
6. "ЛОКО" (СФ)97732:2434
7. "ЦАРСКО СЕЛО"1031038:3333
8. "НЕСЕБЪР"95929:3632
9. "БОТЕВ" (ВР)79729:2630
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"931126:2630
11. "ЦСКА-СОФИЯ II"851035:3529
12. "ОБОРИЩЕ"841123:3428
13. "СПАРТАК" (ПЛ)761034:3427
14. "БОТЕВ" (ГЛБ)761019:2827
15. "БАНСКО"461320:4318
16. "ЛЕВСКИ" (КРЛ)311917:5410

В следващия кръг - 13 април (четвъртък), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Банско"; 14 април (петък), 17 ч.: "Несебър" - "Левски" (Карл), "Царско село" - "Оборище", "Созопол" - "Спартак" (Пл), "ЦСКА-София II" - "Поморие", "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (Сф), "Ботев" (Вр) - "Етър"; 17 април (понеделник), 15.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (по "Диема спорт").


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