СТАТИСТИКА

Втора осмица
Група А
|"Верея"
|0:1
|"Славия"
КЛАСИРАНЕ
|1. "БОТЕВ"
|11
|5
|11
|43:43
|38
|2. "СЛАВИЯ"
|9
|4
|14
|31:45
|31
|3. "ВЕРЕЯ"
|8
|6
|13
|22:37
|30
|4. "МОНТАНА"
|3
|3
|21
|17:56
|12
В следващия кръг - 14 април (петък), 15.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (по "Диема спорт"); 15 април (събота), 14.15 ч.: "Монтана" - "Славия" (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Рахави Кифуети ("Локомотив", ГО), Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Иван Вълчанов ("Нефтохимик-Бургас"), Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").
ВТОРА ЛИГА, XXIII КРЪГ
|"Етър"
|3:0
|"Лудогорец II"
|"Локо" (Сф)
|2:0
|"Ботев" (Вр)
|"Банско"
|2:0
|"Несебър"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|14
|6
|3
|40:18
|48
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|13
|7
|3
|39:19
|46
|3. "ВИТОША"
|12
|7
|4
|31:16
|43
|4. "СОЗОПОЛ"
|11
|6
|6
|27:16
|39
|5. "ПОМОРИЕ"
|11
|3
|9
|32:29
|36
|6. "ЛОКО" (СФ)
|9
|7
|7
|32:24
|34
|7. "ЦАРСКО СЕЛО"
|10
|3
|10
|38:33
|33
|8. "НЕСЕБЪР"
|9
|5
|9
|29:36
|32
|9. "БОТЕВ" (ВР)
|7
|9
|7
|29:26
|30
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|9
|3
|11
|26:26
|30
|11. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|8
|5
|10
|35:35
|29
|12. "ОБОРИЩЕ"
|8
|4
|11
|23:34
|28
|13. "СПАРТАК" (ПЛ)
|7
|6
|10
|34:34
|27
|14. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|7
|6
|10
|19:28
|27
|15. "БАНСКО"
|4
|6
|13
|20:43
|18
|16. "ЛЕВСКИ" (КРЛ)
|3
|1
|19
|17:54
|10
В следващия кръг - 13 април (четвъртък), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Банско"; 14 април (петък), 17 ч.: "Несебър" - "Левски" (Карл), "Царско село" - "Оборище", "Созопол" - "Спартак" (Пл), "ЦСКА-София II" - "Поморие", "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (Сф), "Ботев" (Вр) - "Етър"; 17 април (понеделник), 15.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (по "Диема спорт").