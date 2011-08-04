СТАТИСТИКА



Втора осмица

Група А

"Верея" 0:1 "Славия" (Ив. Димитров 86)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" 11 5 11 43:43 38 2. "СЛАВИЯ" 9 4 14 31:45 31 3. "ВЕРЕЯ" 8 6 13 22:37 30 4. "МОНТАНА" 3 3 21 17:56 12

В следващия кръг - 14 април (петък), 15.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (по "Диема спорт"); 15 април (събота), 14.15 ч.: "Монтана" - "Славия" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");

11 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Жуниор Мапуку ("Берое");

8 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");

7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Рахави Кифуети ("Локомотив", ГО), Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Иван Вълчанов ("Нефтохимик-Бургас"), Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").





ВТОРА ЛИГА, XXIII КРЪГ



"Етър" 3:0 "Лудогорец II"

"Локо" (Сф) 2:0 "Ботев" (Вр)

"Банско" 2:0 "Несебър"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 14 6 3 40:18 48 2. "СЕПТЕМВРИ" 13 7 3 39:19 46 3. "ВИТОША" 12 7 4 31:16 43 4. "СОЗОПОЛ" 11 6 6 27:16 39 5. "ПОМОРИЕ" 11 3 9 32:29 36 6. "ЛОКО" (СФ) 9 7 7 32:24 34 7. "ЦАРСКО СЕЛО" 10 3 10 38:33 33 8. "НЕСЕБЪР" 9 5 9 29:36 32 9. "БОТЕВ" (ВР) 7 9 7 29:26 30 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 9 3 11 26:26 30 11. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 5 10 35:35 29 12. "ОБОРИЩЕ" 8 4 11 23:34 28 13. "СПАРТАК" (ПЛ) 7 6 10 34:34 27 14. "БОТЕВ" (ГЛБ) 7 6 10 19:28 27 15. "БАНСКО" 4 6 13 20:43 18 16. "ЛЕВСКИ" (КРЛ) 3 1 19 17:54 10

В следващия кръг - 13 април (четвъртък), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Банско"; 14 април (петък), 17 ч.: "Несебър" - "Левски" (Карл), "Царско село" - "Оборище", "Созопол" - "Спартак" (Пл), "ЦСКА-София II" - "Поморие", "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (Сф), "Ботев" (Вр) - "Етър"; 17 април (понеделник), 15.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (по "Диема спорт").





ПЪРВА ЛИГА, ХХVII КРЪГВтора осмицаГрупа А(Ив. Димитров 86)КЛАСИРАНЕ 105