Малки цветни топчета Апостола на презареждането с пълно одобрение от народа на Черна Африка Мисионерът пресича граничната бразда на the Gambia с очила "Porsche Design" и огън по темето; слънцето спряно сърдито пече.



Той бе на дипломатическа мисия в малката африканска държавица Гамбия, където съблюдаваше за свободни и честни избори, проведени на 6 април.



"Това е единственият български евродепутат в рамките на настоящия законодателен мандат, който е получил дипломатически мисии на 5 континента от парламента и от Групата на Европейските консерватори и реформисти" - съобщи на изпроводяк "Презареди БГ". "Бареков е бил на политически мисии в Африка, Азия, Северна и Южна Америка. Заради успешните мисии и натрупания опит в областта на укрепване легитимността на националните избирателни процедури и повишаване на общественото доверие в изборите и в правата на човека ЕП е взел решение Бареков да бъде изпратен в най-горещата точка на Африка - Гамбия", съобщи още "Презареди"-то.



Гамбия е най-малката държава в Африка и е известна с това, че президентът й избяга с всички държавни пари и лимузини.



Г-н Бареков отиде, видя, победи страха, нащрака си селфита със смугли лейдита и атлетични джентълмени, подпомогна демократичния процес.



Републиката Гамбия е ислямска, а официалният език - английски.



Николай Бареков, както знаем, е голям приятел на английския език и както сам каза преди време - вече го е "импруувнал".



Когато обяви това свое достижение, за жалост не се намери кой да го пита:



- Бай Бюрек, сега като си импруувна английския, какво ще правиш?



- Ще ходя да импрувна английския на други народи - би трябвало да отговори Апостола на презареждането.



(Встрани от темата - "Презареди БГ" е хубаво име за партията на Марешки, не толкова за движението на Бареков. Предлагаме да се разменят - едва ли някому ще направи много тежко впечатление.)



Цялото име на презаредената и обезцензурена държава е Islamic Republic of The Gambia. Защо отците основатели на Гамбия са подсилили името на държавата с определителен член - вероятно заради река Гамбия, около която е разположена малката държава. Британците имат маниер да слагат едно the пред името на реката - the Gambia River.



Но това е само предположение, надявахме се Бареков да хвърли светлина по този щекотлив въпрос. Но той остана обвит в мрак - или може би се труди на тихия лингвистичен фронт.



Сведенията, които донесе от Африка Бареков, бяха други.



"За разлика от България там всичко е прозрачно и народът знае кой и с каква програма ще управлява два дни след изборите", анализира той.



Евродепутатът посочи също така, че изборите са получили одобрение от Европа, а той самият получил пълно одобрение от народа в Гамбия.



Той бил поразен от наблюдавания феномен - гласуване с топчета.



"Поставят се метални урни в различен цвят за всеки от кандидатите. В изборния ден гласоподавателят получава топче, изолира се зад завеса и пуска топчето в една от урните. При пускането на топчето в урната звънва камбанка, а избирателят бива белязан, което се прави за избягване на второ измамно гласуване. В дъното на урните се слага пясък или дървени стърготини за заглушаване на шума от падането на топчетата", гласи обяснението, от което твърде малко разбрахме, но все пак ни стана приятно.



*** 300 Докато Цецерон и Валери Симеонов се надлъгват за пенсиите, а Бойчето и Корни си изясняват отношенията, Николай Бареков освобождава други народи.Той бе на дипломатическа мисия в малката африканска държавица Гамбия, където съблюдаваше за свободни и честни избори, проведени на 6 април."Това е единственият български евродепутат в рамките на настоящия законодателен мандат, който е получил дипломатически мисии на 5 континента от парламента и от Групата на Европейските консерватори и реформисти" - съобщи на изпроводяк "Презареди БГ". "Бареков е бил на политически мисии в Африка, Азия, Северна и Южна Америка. Заради успешните мисии и натрупания опит в областта на укрепване легитимността на националните избирателни процедури и повишаване на общественото доверие в изборите и в правата на човека ЕП е взел решение Бареков да бъде изпратен в най-горещата точка на Африка - Гамбия", съобщи още "Презареди"-то.Гамбия е най-малката държава в Африка и е известна с това, че президентът й избяга с всички държавни пари и лимузини.Г-н Бареков отиде, видя, победи страха, нащрака си селфита със смугли лейдита и атлетични джентълмени, подпомогна демократичния процес.Републиката Гамбия е ислямска, а официалният език - английски.Николай Бареков, както знаем, е голям приятел на английския език и както сам каза преди време - вече го е "импруувнал".Когато обяви това свое достижение, за жалост не се намери кой да го пита:- Бай Бюрек, сега като си импруувна английския, какво ще правиш?- Ще ходя да импрувна английския на други народи - би трябвало да отговори Апостола на презареждането.(Встрани от темата - "Презареди БГ" е хубаво име за партията на Марешки, не толкова за движението на Бареков. Предлагаме да се разменят - едва ли някому ще направи много тежко впечатление.)Цялото име на презаредената и обезцензурена държава е Islamic Republic of The Gambia. Защо отците основатели на Гамбия са подсилили името на държавата с определителен член - вероятно заради река Гамбия, около която е разположена малката държава. Британците имат маниер да слагат едно the пред името на реката - the Gambia River.Но това е само предположение, надявахме се Бареков да хвърли светлина по този щекотлив въпрос. Но той остана обвит в мрак - или може би се труди на тихия лингвистичен фронт.Сведенията, които донесе от Африка Бареков, бяха други."За разлика от България там всичко е прозрачно и народът знае кой и с каква програма ще управлява два дни след изборите", анализира той.Евродепутатът посочи също така, че изборите са получили одобрение от Европа, а той самият получил пълно одобрение от народа в Гамбия.Той бил поразен от наблюдавания феномен - гласуване с топчета."Поставят се метални урни в различен цвят за всеки от кандидатите. В изборния ден гласоподавателят получава топче, изолира се зад завеса и пуска топчето в една от урните. При пускането на топчето в урната звънва камбанка, а избирателят бива белязан, което се прави за избягване на второ измамно гласуване. В дъното на урните се слага пясък или дървени стърготини за заглушаване на шума от падането на топчетата", гласи обяснението, от което твърде малко разбрахме, но все пак ни стана приятно.