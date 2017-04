МЕДИИ Когато рекламата иска да е активен гражданин "Пепси" се отказа светкавично от видео, замислено да обединява хората по целия свят По материали от чуждестранния печат СНИМКА: УИКИПЕДИЯ "Пепси" получиха обвинения, че са ангажирали богато момиче като Кендъл Дженър.



Новият клип на компанията имаше за цел да призове различните слоеве на обществото към мир и съгласие, но на практика се получи нещо съвсем различно. Главна героиня в него бе манекенката Кендъл Дженър, доведена сестра на известната риалити звезда Ким Кардашиян. Във видеото Кендъл участва във фотосесия, докато под прозорците й минава протестно шествие. В него участват хора от различни раси и вероизповедания. Те са млади и красиви, облечени са модно и изглеждат настроени за купон, както подобава на участниците в една реклама. Като не издържа на порива, манекенката сваля спонтанно перуката си, изтрива червилото от устните и се присъединява към шествието с кутия "Пепси" в ръка. След това тя дава друг кен на полицай. Той я гледа със сияещо от доброта лице, докато отпива от напитката. Присъстващите на митинга поздравяват красавицата със знак V и с ръкопляскания "Дай пет". Мотото на рекламата е: Live now.



В социалните мрежи видеото не се прие никак добре, като особено чувствителни към него се оказаха афро-американците. Само за няколко часа клипът събра хиляди отрицателни коментари във "Фейсбук" и "Туитър", един от които бе на дъщерята на чернокожия активист Мартин Лутър Кинг - Бърнис Кинг. Тя публикува снимка на баща си с надпис: "Ако татко само знаеше за силата на "Пепси". Фотосът се появи в деня на 49-годишнината от неговото убийство. В социалните мрежи бяха направени колажи как пластмасова бутилка "Пепси" замества човека пред танковете на площад "Тянанмън", как полицай пръска протестиращи с "Пепси" вместо със сълзотворен газ и т.н. Появиха се и стотици снимки, в които полицаи бият чернокожи, като послания под тях бяха: "Кендъл, дай на ченгетата по едно "Пепси".



Първоначално компанията се опита да защити идеята за клипа, който трябваше да се използва в глобална кампания по целия свят. По-късно "Пепси" свали видеото от официалната си страница с извинение, изпратено до "Асошиейтед прес". "Пепси се опита да създаде глобално послание за единство, мир и разбирателство - се казваше в него.- Очевидно сме прекрачили границата и се извиняваме". Фирмата поднесе и извинение към Кендъл Дженър затова, че я "поставихме в такава ситуация".



"Пепси" не е първата корпорация, която опитва да използва енергията на социални движения и на политически протести, за да ги капитализира в своя полза. След гафа британският вестник "Гардиън" направи ретроспекция на кампаниите, инспирирани от обществени настроения. Някои от тях са предизвикали различни от очакваните асоциации, но други са се оказали по-добре прицелени. Вестникът отбелязва, че в това отношение "Пепси" и големият му конкурент "Кока-Кола" водят дългогодишна война, осеяна с най-различни социални инициативи. И че сбърканата комуникация в клипа с Дженър е просто епизод от тази война. Още през 1964 г. "Пепси" създава слогъна "Pepsi Generation". Чрез него фирмата се опитва да създаде у потребителите усещане за общност, в която хората държат един на друг, споделят общи ценности, подкрепят се и т.н. Все пак при налагането на концепцията се прокрадва и внушението, че клиентите на "Пепси" плащат по-малко, отколкото тези на "Кока-Кола".



През 1971 г. обаче "Кока-Кола" отвръща на удара, пускайки легендарен клип, с който се отличава силно от съперника и взима дългогодишно преимущество. Рекламата се казва "Бих искал да купя на света Coke". В нея участват младежи от различни раси, всичките с вид на хипита. Асоциирането на "Кока-Кола" с т.нар. ера на цветята, появила се след умората от войната във Виетнам, се приема отлично от американците. За успеха на рекламата изиграва роля и фактът, че младежите пеят песен, която носи послание за мир, макар и да не е открито антивоенна.



Разбира се, талантът да се разчете правилно настроението на цяла нация не може да се ражда всеки ден. Затова често се случва търговските реклами да пресичат накриво пътя на политиката и да създават послания, които се приемат нееднозначно в различните потребителски общности. Като един от най-скорошните провали на индустрията "Гардиън" описва последната рекламна кампания на "Нивеа", тръгнала с мотото "White is purity" (Бялото е чистота). От немската фирма обаче бързо забелязали, че във "Фейсбук" получават прекалено много харесвания от нацистки организации. В същото време клиентите в Азия и Средния изток, за където била насочена, постоянно ги упреквали за расистки оттенък в слогъна. В крайна сметка клипът престоя по този начин само няколко дни в мрежата, след което слогънът бе премахнат.



СНИМКА: ТУИТЪР Под тази снимка в Туитър се появи надпис: Кендъл, дай на полицаите "Пепси". 203 Големите международни компании обичат да демонстрират, че разбират проблемите и вълненията на хората, на които продават стоките си. Понякога обаче желанието да се покаже съпричастност изиграва лоша шега на имиджмейкърите и показва само липсата на връзка между тяхната представа за живота, събрана от прозорците на луксозния офис, и реалността. Преди дни "Пепси" влезе в историята с гаф, който вероятно ще се изучава в учебниците по реклама.Новият клип на компанията имаше за цел да призове различните слоеве на обществото към мир и съгласие, но на практика се получи нещо съвсем различно. Главна героиня в него бе манекенката Кендъл Дженър, доведена сестра на известната риалити звезда Ким Кардашиян. Във видеото Кендъл участва във фотосесия, докато под прозорците й минава протестно шествие. В него участват хора от различни раси и вероизповедания. Те са млади и красиви, облечени са модно и изглеждат настроени за купон, както подобава на участниците в една реклама. Като не издържа на порива, манекенката сваля спонтанно перуката си, изтрива червилото от устните и се присъединява към шествието с кутия "Пепси" в ръка. След това тя дава друг кен на полицай. Той я гледа със сияещо от доброта лице, докато отпива от напитката. Присъстващите на митинга поздравяват красавицата със знак V и с ръкопляскания "Дай пет". Мотото на рекламата е: Live now.В социалните мрежи видеото не се прие никак добре, като особено чувствителни към него се оказаха афро-американците. Само за няколко часа клипът събра хиляди отрицателни коментари във "Фейсбук" и "Туитър", един от които бе на дъщерята на чернокожия активист Мартин Лутър Кинг - Бърнис Кинг. Тя публикува снимка на баща си с надпис: "Ако татко само знаеше за силата на "Пепси". Фотосът се появи в деня на 49-годишнината от неговото убийство. В социалните мрежи бяха направени колажи как пластмасова бутилка "Пепси" замества човека пред танковете на площад "Тянанмън", как полицай пръска протестиращи с "Пепси" вместо със сълзотворен газ и т.н. Появиха се и стотици снимки, в които полицаи бият чернокожи, като послания под тях бяха: "Кендъл, дай на ченгетата по едно "Пепси".Първоначално компанията се опита да защити идеята за клипа, който трябваше да се използва в глобална кампания по целия свят. По-късно "Пепси" свали видеото от официалната си страница с извинение, изпратено до "Асошиейтед прес". "Пепси се опита да създаде глобално послание за единство, мир и разбирателство - се казваше в него.- Очевидно сме прекрачили границата и се извиняваме". Фирмата поднесе и извинение към Кендъл Дженър затова, че я "поставихме в такава ситуация"."Пепси" не е първата корпорация, която опитва да използва енергията на социални движения и на политически протести, за да ги капитализира в своя полза. След гафа британският вестник "Гардиън" направи ретроспекция на кампаниите, инспирирани от обществени настроения. Някои от тях са предизвикали различни от очакваните асоциации, но други са се оказали по-добре прицелени. Вестникът отбелязва, че в това отношение "Пепси" и големият му конкурент "Кока-Кола" водят дългогодишна война, осеяна с най-различни социални инициативи. И че сбърканата комуникация в клипа с Дженър е просто епизод от тази война. Още през 1964 г. "Пепси" създава слогъна "Pepsi Generation". Чрез него фирмата се опитва да създаде у потребителите усещане за общност, в която хората държат един на друг, споделят общи ценности, подкрепят се и т.н. Все пак при налагането на концепцията се прокрадва и внушението, че клиентите на "Пепси" плащат по-малко, отколкото тези на "Кока-Кола".През 1971 г. обаче "Кока-Кола" отвръща на удара, пускайки легендарен клип, с който се отличава силно от съперника и взима дългогодишно преимущество. Рекламата се казва "Бих искал да купя на света Coke". В нея участват младежи от различни раси, всичките с вид на хипита. Асоциирането на "Кока-Кола" с т.нар. ера на цветята, появила се след умората от войната във Виетнам, се приема отлично от американците. За успеха на рекламата изиграва роля и фактът, че младежите пеят песен, която носи послание за мир, макар и да не е открито антивоенна.Разбира се, талантът да се разчете правилно настроението на цяла нация не може да се ражда всеки ден. Затова често се случва търговските реклами да пресичат накриво пътя на политиката и да създават послания, които се приемат нееднозначно в различните потребителски общности. Като един от най-скорошните провали на индустрията "Гардиън" описва последната рекламна кампания на "Нивеа", тръгнала с мотото "White is purity" (Бялото е чистота). От немската фирма обаче бързо забелязали, че във "Фейсбук" получават прекалено много харесвания от нацистки организации. В същото време клиентите в Азия и Средния изток, за където била насочена, постоянно ги упреквали за расистки оттенък в слогъна. В крайна сметка клипът престоя по този начин само няколко дни в мрежата, след което слогънът бе премахнат.