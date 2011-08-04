СТАТИСТИКА



Първа шестица

"Левски" 5:0 "Локо" (Пд) (Аниете 12, Краев 36, 39, 51, 70)



"Лудогорец" 0:1 "Дунав" (Аясс 45)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 21 4 2 69:20 67 2. "ЛЕВСКИ" 16 6 5 43:17 54 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 14 7 6 38:17 49 4. "ЧЕРНО МОРЕ 12 7 8 31:27 43 5. "ДУНАВ" 11 8 8 33:31 41 6. "ЛОКО" (ПД) 10 9 8 35:35 39

В следващия кръг - 13 април (четвъртък), 19.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 14 април (петък), 20 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт"); 15 април (събота), 16.30 ч.: "Дунав" - "Черно море" (в Разград) (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");

11 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Жуниор Мапуку ("Берое");

8 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");

7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Рахави Кифуети ("Локомотив", ГО), Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Иван Вълчанов ("Нефтохимик-Бургас"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").



ПЪРВА ЛИГА, ХХVII КРЪГПърва шестица(Аниете 12, Краев 36, 39, 51, 70)(Аясс 45)КЛАСИРАНЕ 164