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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХVII КРЪГ

Първа шестица
"Левски"5:0"Локо" (Пд)
(Аниете 12, Краев 36, 39, 51, 70)

"Лудогорец"0:1"Дунав"
(Аясс 45)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"214269:2067
2. "ЛЕВСКИ"166543:1754
3. "ЦСКА-СОФИЯ"147638:1749
4. "ЧЕРНО МОРЕ127831:2743
5. "ДУНАВ"118833:3141
6. "ЛОКО" (ПД)109835:3539

В следващия кръг - 13 април (четвъртък), 19.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 14 април (петък), 20 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт"); 15 април (събота), 16.30 ч.: "Дунав" - "Черно море" (в Разград) (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Рахави Кифуети ("Локомотив", ГО), Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Иван Вълчанов ("Нефтохимик-Бургас"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").

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