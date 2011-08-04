СТАТИСТИКА

Първа шестица
|"Левски"
|5:0
|"Локо" (Пд)
|"Лудогорец"
|0:1
|"Дунав"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|21
|4
|2
|69:20
|67
|2. "ЛЕВСКИ"
|16
|6
|5
|43:17
|54
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|14
|7
|6
|38:17
|49
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|12
|7
|8
|31:27
|43
|5. "ДУНАВ"
|11
|8
|8
|33:31
|41
|6. "ЛОКО" (ПД)
|10
|9
|8
|35:35
|39
В следващия кръг - 13 април (четвъртък), 19.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 14 април (петък), 20 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт"); 15 април (събота), 16.30 ч.: "Дунав" - "Черно море" (в Разград) (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Рахави Кифуети ("Локомотив", ГО), Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Иван Вълчанов ("Нефтохимик-Бургас"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").