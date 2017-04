В Габрово събират традиционния карнавал и нов фестивал за градски изкуства и щастие Българският Театър на огъня и сенките Fireter направи впечатляващо участие и на фестивала в Гластънбъри в Англия.



В новия фестивал ще вземат български и чуждестранни артисти като "Цирк де ла Люлин", "Кукубаян Брадърс", Тио Тео от Испания, Ashton Ka, Театър на огъня и сенките Fireter, мим формация "Жар театър". В петъчната вечер на 19 май мим формация "Жар театър" ще покаже пред Дома на хумора и сатирата живи статуи, мимове, карнавални персонажи. На следващия ден, малко преди националния карнавал, ще има ревю на "котки" в спортна зала "Орловец". В следобедните часове полуфиналистите в петия сезон на шоуто "България търси талант" "Цирк де ла Люлин" ще изиграят представлението си "Поко Льоко". Кулминацията на карнавалната вечер ще бъде ефектното им светлинно шоу Light it up на централния градски площад "Възраждане". За малки и вече пораснали деца трупата организира циркова работилница на 21 май.



Представления ще имат и циркови артисти от чужбина. Тио Тео от Испания ще представи своя моноспектакъл Surfing the street. Габровци и гостите на града ще видят и комедийния цирков спектакъл на формацията "Аделфи Кукубаян" (Уругвай/ Гърция). Живеещата в Белгия българска актриса Надежда Гончева с артистичен псевдоним Ащон Ка ще се превъплъти в забавна жива статуя в центъра на Габрово броени часове преди карнавалното шествие.



Театърът на огъня и сенките Fireter ще е кулминацията на следкарнавалната вечер на закриването с огнено шоу на кокили.



