"Ил Воло" ни връщат към Тримата тенори

Младите, но вече световноизвестни италианци "Ил Воло" (в превод - полетът) ще изнесат концерт у нас, посветен на техните предшественици и вдъхновители - тримата тенори Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Лучано Павароти. Концертът на 30 юни е част от световното им турне, а на сцената в НДК те ще излязат под съпровода на симфоничен оркестър, съобщават организаторите "БГ саунд стейдж".



В групата са Пиеро Бароне, Иняцо Боскето и Джанлука Джинобле. Те се прославят по света през 2015 г., когато печелят Сан Ремо с песента Grande amore, но в родината си са познати още от 2009 г., когато като тийнейджъри участват поотделно в "Оставям ти една песен". Триото твори в пресечната точка между опера, поп музика и класическа симфония, която придобива популярност под термина "поп опера". В репертоара им са популярни арии из опери, евъргрийни, известни италиански и неаполитански канцонети като Caruso, O Sole Mio, Il mondo, Volare, "Върни се в Соренто", "Гранада" и др. Триото има пет албума и две номинации за "Грами".



Концертната програма на "Ил Воло" Una Notte Magica - A Tribute to the Three Tenors е реализирана заедно с Пласидо Доминго и представена за пръв път на прочутия площад "Санта Кроче" във Флоренция. "Иска ни се да припомним онзи незабравим концерт в римския театър Teatro delle Terme di Caracalla, състоял се преди 26 години и заедно с това да дадем възможност на зрителите да преживеят това музикално приключение отново и отново", казва Пиетро Бароне.



Билетите са на цени от 50 до 150 лв.



