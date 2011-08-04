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СПОРТ

НАКРАТКО

Купа на България

1/4-финал: "Верея" - "Дунав" 2:0 (Еуженио 22, 73).

Жребий за 1/2-финалите: "Лудогорец" - "Литекс", "Верея" - "Ботев" (Пд).

Първите мачове са между 18 и 20 април, а реваншите - между 25 и 27 април.



Първа лига

27-и кръг: Първа шестица - събота, 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Черно море" (съдия Н. Попов) (по "Диема спорт"); неделя, 17.30 ч.: "Левски" - "Локомотив" (Пд) (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (Др. Драганов) (по "Диема спорт 2").

Втора осмица - Група А - понеделник, 20 ч.: "Верея" - "Славия" (Ив. Стоянов) (по "Диема спорт 2").

Група В - събота, 17.45 ч.: "Берое" - "Локомотив" (ГО) (Анг. Ангелов) (по "Диема")



Втора лига

23-и кръг - събота, 17 ч.: "Поморие" - "Ботев" (Глб) (Д. Михайлов), "Спартак" (Пл) - "Витоша" (Г. Иванов), "Оборище" - "Созопол" (Вихр. Манев); неделя, 17 ч.: "Септември" (Сф) - "ЦСКА-София II" (Д. Буров), "Левски" (Карл) - "Царско село" (Ванг. Вангелов, в Хисаря); понеделник, 17 ч.: "Етър" - "Лудогорец II" (Вл. Вълков), "Банско" - "Несебър" (Ц. Миндалов), "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Вр) (Ст. Тренчев) (по "Диема спорт 2").



Последно предупреждение

за лишаване от домакинство и глоба от 2000 лв. наложи Дисциплинарната комисия към БФС на "Локомотив" (Пд) заради нахлулите фенове в края на 1/4-финала за купата срещу "Лудогорец". Отделно клубът е санкциониран с 2000 лв. за хвърлени предмети към терена.

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