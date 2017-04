MyTelenor събра над 50 000 потребители за три месеца Румяна Генова Майкъл Фоли



Приложението, което се сваля безплатно, е съвместимо с операционните системи iOS и Android. То позволява и плащане на сметки с дебитна или кредитна карта. Потребителят може да си сложи парола, за да защити информацията.



MyTelenor стартира през декември 2016 г. и вече има над 50 000 регистрирани потребители, съобщи Мила Кушева, директор ''Потребителски маркетинг'' в "Теленор".



Друга много популярна услуга на компанията е "Плати с "Теленор", която позволява пазаруване от Google Play и Fortumo без регистрация на банкова карта. Тя вече е привлякла над 56 000 потребители. Средната стойност на една покупка е 4.58 лв. Фаворит на потребителите на "Плати с "Теленор" е Need For Speed: Most Wanted с най-много сваляния.



Услугата за съхранение на снимки и видео Capture вече има над 186 000 потребители в България, които са качили над 100 милиона файла съдържание. А My Contacts, която позволява съхраняване и лесно управление на телефонни контакти, се ползва от над 72 000 клиенти в страната.



В момента 4G мрежата на телекома покрива над 81% от населението на страната, съобщи главният изпълнителен директор на "Теленор" Майкъл Фоли.



