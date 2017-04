Виновен ли е плоският данък за бедността

showstopper 05 Април 2017 21:08 Обикновено спорът е дали намаляването на данъците / ниските данъчни ставки ускоряват растежа на икономиката. Преобладаващото мнение сред икономистите е, че такава корелация не съществува, още по-малко причинно-следствена връзка (According to a 2012 report from the nonpartisan Congressional Research Service (referenced by the New York Times' David Leonhardt in a 2012 column), top marginal tax rates and economic growth have not appeared correlated over the past 60 years). Особено странен е въпросът дали намаляването на данъците / преминаването към плосък данък води до обедняване? Такъв въпрос може да се постави само в България, където няма нито работеща демокрация нито работещ свободен пазар. Логиката е, че плоският данък ще намали постъпленията в хазната и оттук ще пострадат социалните програми, което ще увеличи бедността. Очевидно хората не очакват плоския данък да стимулира растежа на икономиката и оттам да се подобри икономическото положение на всички включително и на бедните. Авторът не прави никакви сериозни статистически анализи (регресионни анализи за корелация и ли Грейнджър анализи за причаинно следствени връзки), а ни предлага смехотворни бакалски сметки. Картината допълнително се изкривява от масовия износ на доходи от страната с инструментариума на трансферното ценообразуване за да не се плащат данъци изобщо (Лукойл и много други) и трансферите на средства от българските емигранти (над 1.6 милиарда лева), които притъпяват рязкото обедняване на значителна част от населението. Без необходимата информация и правилните статистически анализи ще е трудно да определим ефекта на плоския данък върху икономиката като цяло и тези, които смятаме за бедни.