Колко дяволи се събират на острието на една мотика?

Социализмът се самоуби със сърп и чук; реформизмът кръстоса мотика с гребло и току ги настъпва. Колко пъти - един ли, сто ли?!



Виктор Николаев, НТВ: Ако е за РБ - много пъти.



Анна Цолова, НТВ: Е, колко? Колко трябва да си тъп...? От едно до сто?



ПМ: Много. Защото всеки път взимаме поука от лошите си резултати и че сме настъпили мотиката, и всеки път след това, година или две след това забравяме, че мотиката все още е в двора и като дойдат избори - продължаваме да се удряме в нея.



...Бих подкрепял усилия за бъдещо смислено представителство на градските хора. Това минава ясно през формирането на политически цели и начините, по които десницата трябва да ги отстоява. И тези политически цели не са свързани с това, което вие - къде с ирония, къде с ретроспекция за реалните действия на десницата - казвате: родени за опозиция и гушнати с мотиката. Това е лузърско.