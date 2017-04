По границата действа законът на джунглата

sim4o 03 Април 2017 20:24 . Никой не обръща внимание и на организираните групи по границата с гръмки имена като воински съюз или национално движение - с униформи, строева подготовка, команден щаб, оръжие и други респектиращи подробности. Ми обърнато е внимание на организираните групи - отдавна ..



Правото на свободно сдружаване е защитено във важни международни актове като Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (1950 г.).

имаме го и ние, българите , в нашия основен закон ..



Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават.

Ето в САЩ, как гражданите ползват същото това право на сдружаване, за да се организират в патрули ..

Eто за движението Минетмън :



... "Minutemen militia recruiting 3,500 volunteers to patrol US border ... The co-founder of an organization composed of armed Americans adamantly opposed to illegal immigration says he plans to recruit as many as 3,500 volunteers to participate in a massive border fortification next year. ..



Ето и други организации, които Гражданското общество е създало, ползвайки Основното човешко право- залегнало и в Конституцията - правото на сдружаване!

Натисни тук ... Arizona Border Recon ... , the teams and groups that Rogers confirmed were operating along the border include Operation Secure Our Border: Texas (formerly Operation Secure Our Border: Laredo Sector), the Central Valley Citizen’s Militia, the Independent Citizen’s Militia, Bolinas Border Patrol, Alpha Team, Bravo Team, Camp Geronimo, Whiskey Bravo, and the Oathkeepers.



'If you want to come into this country, do it the right way.'



Всъщност и в българската, и в американската Конституция правата на сдружаване са едни и същи и са по подобен начин начин записани . ...

Те са ОСНОВНИ именно за това - за да могат гражданите да имат всякакви сдружения и организирани гръмки групи , без да може никой тъп идиот да пита .. "ама защо не се обръща внимание"..



Разликата , между нашите патрули и Central Valley Citizen’s Militia, the Independent Citizen’s Militia, Bolinas Border Patrol, Alpha Team, Bravo Team, Camp Geronimo, Whiskey Bravo, and the Oathkeepers е, че американците СА И ВЪОРЪЖЕНИ .. тяхната конституция им го дава това право!



"Не питай какво ще направи страната ти за тебе, питай ти, какво да направиш за страната си"

