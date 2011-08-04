СТАТИСТИКА



"Дунав" 1:1 "Славия" (Ларин 90; Сердеров 26)



"Локо" (ГО) 5:0 "Верея" (Кифуети 25, 39; Джоман 45, Н'Донгала 61, 85-д)



КЛАСИРАНЕ СЛЕД I ФАЗА

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 21 4 1 69:19 67 2. "ЛЕВСКИ" 15 6 5 38:17 51 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 13 7 6 35:16 46 4. "ЧЕРНО МОРЕ 12 7 7 30:24 43 5. "ЛОКО" (ПД) 10 9 7 35:30 39 6. "ДУНАВ" 10 8 8 32:31 38 7. "БОТЕВ" 10 5 11 36:42 35 8. "БЕРОЕ" 10 5 11 27:28 35 9. "ПИРИН 10 4 12 30:36 34 10. "ВЕРЕЯ" 8 6 12 22:36 30 11. "СЛАВИЯ" 8 4 14 30:45 28 12. "НЕФТОХИМИК" 7 5 14 27:37 26 13. "ЛОКО" (ГО) 5 7 14 22:39 22 14. "МОНТАНА" 3 3 20 16:49 12

ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Тодор Неделев ("Ботев");

8 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");

7 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски").



В следващия кръг - Първа шестица: 8 април (събота), 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Черно море"; 9 април (неделя), 17.30 ч.: "Левски" - "Локомотив" (Пд); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Дунав"

Втора осмица - Група А: 7 април (петък), 20 ч.: "Ботев" (Пд) - "Монтана; 10 април (понеделник), 20 ч.: "Верея" - "Славия"

Група В: 7 април (петък), 17.30 ч.: "Пирин" - "Нефтохимик-Бургас"; 8 април (събота), 17.45 ч.: "Берое" - "Локомотив" (ГО)



ВТОРА ЛИГА, XXII КРЪГ



"Витоша" 2:0 "Оборище"

ЦСКА-София II" 1:1 "Спартак" (Пл)

"Лудогорец II" снощи "Несебър"



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 13 6 3 37:18 45 2. "СЕПТЕМВРИ" 12 7 3 37:18 43 3. "ВИТОША" 12 6 4 31:16 42 4. "СОЗОПОЛ" 11 6 5 27:14 39 5. "ПОМОРИЕ" 10 3 9 31:29 33 6. "НЕСЕБЪР" 9 5 7 29:31 32 7. "ЛОКО" (СФ) 8 7 7 30:24 31 8. "ЦАРСКО СЕЛО" 9 3 10 35:32 30 9. "БОТЕВ" (ВР) 7 9 6 29:24 30 10. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 5 9 34:33 29 11. "ЛУДОГОРЕЦ II" 8 3 10 23:23 27 12. "БОТЕВ" (ГЛБ) 7 6 9 19:27 27 13. "СПАРТАК" (ПЛ) 7 5 10 34:34 26 14. "ОБОРИЩЕ" 7 4 11 21:34 25 15. "БАНСКО" 3 6 13 18:43 15 16. "ЛЕВСКИ" (КРЛ) 3 1 18 16:51 10

В следващия кръг - 8 април (събота), 17 ч.: "Етър" - "Лудогорец II", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Ботев" (Глб), "Септември" (Сф) - "ЦСКА-София II", "Спартак" (Пл) - "Витоша", "Оборище" - "Созопол", "Левски" (Карл) - "Царско село" (в Хисаря), "Банско" - "Несебър".



Купа на България

1/4-финал - днес, 20 ч.: "Пирин" (Бл) - "Ботев" (Пд) (съдия Н. Йорданов) (по "Диема спорт 2").

ПЪРВА ЛИГА, ХХVI КРЪГ(Ларин 90; Сердеров 26)(Кифуети 25, 39; Джоман 45, Н'Донгала 61, 85-д)КЛАСИРАНЕ СЛЕД I ФАЗА 219