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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХVI КРЪГ

"Дунав"1:1"Славия"
(Ларин 90; Сердеров 26)

"Локо" (ГО)5:0"Верея"
(Кифуети 25, 39; Джоман 45, Н'Донгала 61, 85-д)

КЛАСИРАНЕ СЛЕД I ФАЗА
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"214169:1967
2. "ЛЕВСКИ"156538:1751
3. "ЦСКА-СОФИЯ"137635:1646
4. "ЧЕРНО МОРЕ127730:2443
5. "ЛОКО" (ПД)109735:3039
6. "ДУНАВ"108832:3138
7. "БОТЕВ"1051136:4235
8. "БЕРОЕ"1051127:2835
9. "ПИРИН1041230:3634
10. "ВЕРЕЯ"861222:3630
11. "СЛАВИЯ"841430:4528
12. "НЕФТОХИМИК"751427:3726
13. "ЛОКО" (ГО)571422:3922
14. "МОНТАНА"332016:4912

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски").

В следващия кръг - Първа шестица: 8 април (събота), 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Черно море"; 9 април (неделя), 17.30 ч.: "Левски" - "Локомотив" (Пд); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Дунав"
Втора осмица - Група А: 7 април (петък), 20 ч.: "Ботев" (Пд) - "Монтана; 10 април (понеделник), 20 ч.: "Верея" - "Славия"
Група В: 7 април (петък), 17.30 ч.: "Пирин" - "Нефтохимик-Бургас"; 8 април (събота), 17.45 ч.: "Берое" - "Локомотив" (ГО)

ВТОРА ЛИГА, XXII КРЪГ

"Витоша"2:0"Оборище"

ЦСКА-София II"1:1"Спартак" (Пл)

"Лудогорец II"снощи"Несебър"


КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"136337:1845
2. "СЕПТЕМВРИ"127337:1843
3. "ВИТОША"126431:1642
4. "СОЗОПОЛ"116527:1439
5. "ПОМОРИЕ"103931:2933
6. "НЕСЕБЪР"95729:3132
7. "ЛОКО" (СФ)87730:2431
8. "ЦАРСКО СЕЛО"931035:3230
9. "БОТЕВ" (ВР)79629:2430
10. "ЦСКА-СОФИЯ II"85934:3329
11. "ЛУДОГОРЕЦ II"831023:2327
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)76919:2727
13. "СПАРТАК" (ПЛ)751034:3426
14. "ОБОРИЩЕ"741121:3425
15. "БАНСКО"361318:4315
16. "ЛЕВСКИ" (КРЛ)311816:5110

В следващия кръг - 8 април (събота), 17 ч.: "Етър" - "Лудогорец II", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Ботев" (Глб), "Септември" (Сф) - "ЦСКА-София II", "Спартак" (Пл) - "Витоша", "Оборище" - "Созопол", "Левски" (Карл) - "Царско село" (в Хисаря), "Банско" - "Несебър".

Купа на България
1/4-финал - днес, 20 ч.: "Пирин" (Бл) - "Ботев" (Пд) (съдия Н. Йорданов) (по "Диема спорт 2").
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