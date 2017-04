Флин призна руски доходи

03 Април 2017 04:03

Saudi Arabia Has Funded 20% Of Hillary's Presidential Campaign, Saudi Crown Prince Claims

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-13/saudi-arabia-has-funded-20-hillarys-presidential-campaign-saudi-crown-prince-claims

As MEE notes, the Petra News Agency published on Sunday what it described as exclusive comments from Saudi Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman which included a claim that Riyadh has provided 20 percent of the total funding to the prospective Democratic candidate's campaign.

Поредната плюнка срещу Тръмп. Как така пък не се случи една статия срещу Килари и Обама?Бас държа, че Килъри е взимала в пъти повече пари от руски фирми.Вижте това:Излиза, че според Saudi Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman Саудитска Арабия е дала 20% от финансирането на президентската кампания на Килари.Значи Саудитска Арабия купува избори в САЩ (Украйна също, а и други), но ще разследваме Тръмп за "руско влияние", за което все още нищо не са намерили. Това е днешната журналистика "еди кой си какво МИСЛИ (не какви факти има за влиянието на Русия в американските избори)". Ахмаците (включително нашите) не разбират, че тяхната кампанийка вреди на САЩ и легитемността на американската администрация. От друга страна нали точно за това се борят - край на границите, край на суверинитетите. Постигнаха много в овча Европа, голям зор ще е да се изреже раковото образование на безродните космополити.Европейската евтаназия стана любима мечта на псевдоинтелигенцията и лумпенията - "като не ставаме за нищо, поне да се разтворим в циливилизована Европа!"