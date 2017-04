Пустъ дъ устани тъс Ъмерика!

Butch 03 Април 2017 07:50 Първо - няма начин да живееш с 20% от надницата. С тези парици не можеш да си платиш нито данъците, нито разходите.

Братко,

Прав си за повечето неща за които пишеш, с изключение на горното.

Federal Income Tax се въвежда в 1913г.* В писанката на професора става дума за хора в US преди 1912г.

Тези първи български имигранти в US са получавали надницата cash, били са бекяри и съм убеден, че са могли с много лишения да спестят и до 80%. Не съм забравил, че в далечната 1996 г. в Santa Clara, CA сутрин рано като отивах на работа и на път за спирката на автобуса (не бях си купил още кола) виждах по тъмните улички (Calabazas Blvd) хора да спят в колите си, т.е. спестявали са дори от рент. Не казвам, че тези които спяха по колите си бяха българи. Just saying...



*https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_history_of_the_United_States Братко,Прав си за повечето неща за които пишеш, с изключение на горното.Federal Income Tax се въвежда в 1913г.* В писанката на професора става дума за хора в US преди 1912г.Тези първи български имигранти в US са получавали надницата, били са бекяри и съм убеден, че са могли с много лишения да спестят и до 80%. Не съм забравил, че в далечната 1996 г. в Santa Clara, CA сутрин рано като отивах на работа и на път за спирката на автобуса (не бях си купил още кола) виждах по тъмните улички (Calabazas Blvd) хора да спят в колите си, т.е. спестявали са дори от рент. Не казвам, че тези които спяха по колите си бяха българи. Just saying...*https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_history_of_the_United_States