Забравените жертви от Фукушима Японското правителство е поставено под силен натиск заради растящия брой на заболелите от рак японци след ядрената катастрофа преди шест години По материали на чужди медии СНИМКА: www.greenpeace.org Радиоактивният йод 131 се натрупва в щитовидните жлези преди всичко на децата и младежите.



Много от жертвите на трагедията са забравени от своята страна, а и от света. Както например е случаят с една млада японка, която на пръв поглед излъчва самоувереност и сила. Но когато заговори за заболяването си, очите й се пълнят със сълзи, а гласът й започва да трепери. "Лекарят ми каза, че причината не е в радиоактивното излъчване. Какво е тогава?", пита 22-годишната жена от префектура Фукушима. От общо 185 деца и младежи във Фукушима, които след ядрената катастрофа през март 2011 г. се разболяха от рак на щитовидната жлеза, единствено тя се осмели да говори открито преди една година - в документалния филм "А2-В-С" на американския режисьор Йън Томас Еш. Японските медии тогава игнорираха откровенията на нещастното момиче, а никой друг заболял от рак не последва примера й. Само двама бащи на болни деца се престрашиха да участват във видеоконференция - с променени гласове и без да показват лицата си, те говориха за натиска, на който са изложени близките на онкоболните. "Не мога да разказвам, че детето ми заболя от рак", оплаква се единият от двамата и отправя тежки обвинения срещу обществото и политиците, които не искат да се говори за атомната катастрофа.



Когато преди три години и половина Токио получи домакинството на Олимпиадата през 2020 г., премиерът Шиндзо Абе твърдеше, че всичко в АЕЦ "Фукушима" е под контрол - продължава работата по окончателното спиране на реакторите, а евакуираните местни жители постепенно се завръщат в някогашната забранена зона.







Опозицията също не се занимава с темата,







защото по време на аварията тя управляваше страната и допусна много грешки, включително пропусна да снабди населението с йодни таблетки и погрешно изпрати евакуирани жители в области с радиоактивни облаци.



И днес никой не се грижи за онкоболните във Фукушима. "Отношението към пациентите е като към хора, които само пречат на възстановяването на региона. Те са напълно изолирани от обществото", каза пред "Дойче веле" Хисако Сакияма, основателка на Фонда за подпомагане на заболели от рак на щитовидната жлеза деца - 3/11 Fund for Children with Thyroid Cancer. След катастрофата в Чернобил се знае, че радиоактивният йод 131 се натрупва в щитовидните жлези преди всичко на децата и младежите и може да предизвика раково заболяване. Епидемиологът Тошихиде Цуда смята, че броят на заболяванията от рак на щитовидната жлеза сред децата и младежите надвишава от 20 до 50 пъти този в незасегнатите от радиоактивното заразяване райони в Япония. Неговият екип анализира данните от изследванията с ултразвук и е установил, че с годините броят на заболяванията от рак на щитовидната жлеза нараства. Друг извод гласи, че броят на онкоболните мъже е съизмерим с този в Чернобил, макар ракът на щитовидната жлеза да е по-скоро женско заболяване.



Японското правителство продължава да отрича каквато и да е взаимовръзка между радиоактивното излъчване и раковите заболявания. То твърди, че количеството радиоактивни материали, изпуснати в атмосферата, е било значително по-малко от това в Чернобил, и припомня, че жителите на района са били навреме евакуирани. В същото време докладът на Световната здравна организация, която предупреждава за зачестилите заболявания на щитовидната жлеза, за рака на гърдата и случите на левкемия, изобщо не е преведен на японски език. Вместо това властите се позовават на една прогноза на "Научната комисия на ООН за проучване на въздействията от радиоактивното излъчване", според която не се очаква увеличение на случаите на ракови заболявания. През октомври 2016 г. единственият специалист по заболяванията на щитовидната жлеза в Надзорния съвет на здравноосигурителната каса Кацуо Шимуцу подаде оставката си поради несъгласие с позицията на ръководството, че радиоактивното излъчване не било причина за увеличения брой на раковите заболявания. Явно







властите нямат интерес от провеждането







на истинско разследване. В Япония прегледите на щитовидната жлеза са доброволни и се провеждат на всеки две години. За сравнение - в Чернобил те се правят два пъти в годината. Делът на хората, които се подлагат на такова изследване, е спаднал от 82% на 45%, а операциите на щитовидната жлеза са разрешени само в определени клиники. В противен случай здравната каса не поема разноските. Всяка сутрин в кметството на Нараха обсъждат актуалната обстановка в града, след което служители обикалят по двойки улиците на града в търсене на нови заселници. Регистрират новодошлите и им помагат да се устроят.



Пет години след силното земетресение и последвалото го цунами щетите са почти изцяло възстановени, а почвата и къщите са обеззаразени. Преди шест месеца японското правителство реши Нараха да е първият от общо седем изцяло евакуирани градове, които отново да бъдат заселени след опустошенията, нанесени от атомната авария преди шест години. Противно на всички опасения, мястото вече е безопасно за живеене, беше обявено официално. На 5 септември миналата година заповедта за евакуация официално беше отменена. Половин година по-късно в града се върнаха първите 440 от общо 7400 бивши негови жители. Това представлява едва 6% от населението на града преди евакуацията му. Две трети от тях са възрастни хора над 60 години. Носталгията е накарала и Реико Ошикане да напусне хубавата си работа, за да се върне обратно в Нараха. Къщата на семейството била наводнена от връхлетялото града цунами, но днес тя е изцяло почистена. 58-годишната Реико се опитва да не мисли за радиацията, от която се страхува: "И без друго ми остават не повече от 30 години живот", повтаря си тя.







Жители на населени места, близо до АЕЦ "Фукушима", са проверявани периодично за радиация, след като са решили да се върнат по домовете си. Земетресението от 9 по Рихтер и последвалото цунами нанесоха изключително тежки поражения на АЕЦ "Фукушима". Снимка: ЕПА/БГНЕС Жителите на Натори, Северна Япония, отбелязват всяка година разрушителното земетресение, последвалото цунами и аварията в АЕЦ "Фукушима". На 11 март 2011 г. едно от най-разрушителните земетресения в историята предизвика 10-метрова вълна цунами, която заля централата и предизвика изтичане на радиация. Над 18 500 души загинаха, повече от 2500 души все още са безследно изчезнали, а 160 000 души изгубиха покрив над главата си. 597 В средата на март за първи път съд в Япония призна отговорността на държавата по исковете на хора, евакуирани от района на ядрената катастрофа през пролетта на 2011 г. 