СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХVI КРЪГ
|"ЦСКА-София"
|0:2
|"Лудогорец"
(Моци 28, Кафу 41)
(Ал. Цветков 64)
(Роб. Петров 18-авт, Карачанаков 30, Делич 90; Виданов 48, Бакалов 74)
(Ст. Костов 88)
(Неделев 28-д, Виана 82)
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|21
|4
|1
|69:19
|67
|2. "ЛЕВСКИ"
|15
|6
|5
|38:17
|51
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|13
|7
|6
|35:16
|46
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|12
|7
|7
|30:24
|43
|5. "ЛОКО" (ПД)
|10
|9
|7
|35:30
|39
|6. "ДУНАВ"
|10
|7
|8
|31:30
|37
|7. "БОТЕВ"
|10
|5
|11
|36:42
|35
|8. "БЕРОЕ"
|10
|5
|11
|27:28
|35
|9. "ПИРИН
|10
|4
|12
|30:36
|34
|10. "ВЕРЕЯ"
|8
|6
|11
|22:31
|30
|11. "СЛАВИЯ"
|8
|3
|14
|29:44
|27
|12. "НЕФТОХИМИК"
|7
|5
|14
|27:37
|26
|13. "ЛОКО" (ГО)
|4
|7
|14
|17:39
|19
|14. "МОНТАНА"
|3
|3
|20
|16:49
|12
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски").
ВТОРА ЛИГА, XXII КРЪГ
|"Ботев" (Глб)
|0:5
|"Септември"
|"Созопол"
|4:0
|"Левски" (Карл)
|ЦСКА-София II"
|снощи
|"Спартак" (Пл)
|"Лудогорец II"
|днес, 17 ч.
|"Несебър"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|13
|6
|3
|37:18
|45
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|12
|7
|3
|37:18
|43
|3. "СОЗОПОЛ"
|11
|6
|5
|27:14
|39
|4. "ВИТОША"
|11
|6
|4
|29:16
|39
|5. "ПОМОРИЕ"
|10
|3
|9
|31:29
|33
|6. "НЕСЕБЪР"
|9
|5
|7
|29:31
|32
|7. "ЛОКО" (СФ)
|8
|7
|7
|30:24
|31
|8. "ЦАРСКО СЕЛО"
|9
|3
|10
|35:32
|30
|9. "БОТЕВ" (ВР)
|7
|9
|6
|29:24
|30
|10. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|8
|4
|9
|33:32
|28
|11. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|8
|3
|10
|23:23
|27
|12. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|7
|6
|9
|19:27
|27
|13. "ОБОРИЩЕ"
|7
|4
|10
|21:32
|25
|14. "СПАРТАК" (ПЛ)
|7
|4
|10
|33:33
|25
|15. "БАНСКО"
|3
|6
|13
|18:43
|15
|16. "ЛЕВСКИ" (КРЛ)
|3
|1
|18
|16:51
|10
В следващия кръг - 8 април (събота), 17 ч.: "Етър" - "Лудогорец II", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Ботев" (Глб), "Септември" (Сф) - "ЦСКА-София II", "Спартак" (Пл) - "Витоша", "Оборище" - "Созопол", "Левски" (Карл) - "Царско село" (в Хисаря), "Банско" - "Несебър".