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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХVI КРЪГ

"ЦСКА-София"0:2"Лудогорец"
(Моци 28, Кафу 41)

"Черно море"1:0"Левски"
(Ал. Цветков 64)

"Берое"3:2"Локо" (Пд)
(Роб. Петров 18-авт, Карачанаков 30, Делич 90; Виданов 48, Бакалов 74)

"Пирин"1:0"Нефтохимик"
(Ст. Костов 88)

"Ботев"2:0"Монтана"
(Неделев 28-д, Виана 82)

"Дунав"снощи"Славия"

"Локо" (ГО)снощиВерея"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"214169:1967
2. "ЛЕВСКИ"156538:1751
3. "ЦСКА-СОФИЯ"137635:1646
4. "ЧЕРНО МОРЕ127730:2443
5. "ЛОКО" (ПД)109735:3039
6. "ДУНАВ"107831:3037
7. "БОТЕВ"1051136:4235
8. "БЕРОЕ"1051127:2835
9. "ПИРИН1041230:3634
10. "ВЕРЕЯ"861122:3130
11. "СЛАВИЯ"831429:4427
12. "НЕФТОХИМИК"751427:3726
13. "ЛОКО" (ГО)471417:3919
14. "МОНТАНА"332016:4912

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Тодор Неделев ("Ботев");
8 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов и Даниел Младенов ("Пирин");
7 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Дани Кики ("Локо", Пд), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски").

ВТОРА ЛИГА, XXII КРЪГ

"Царско село"4:0"Банско"

"Ботев" (Глб)0:5"Септември"

"Ботев" (Вр)2:1"Поморие"

"Етър"3:1"Локо" (Сф)

"Созопол"4:0"Левски" (Карл)

"Витоша"снощи"Оборище"

ЦСКА-София II"снощи"Спартак" (Пл)

"Лудогорец II"днес, 17 ч."Несебър"


КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"136337:1845
2. "СЕПТЕМВРИ"127337:1843
3. "СОЗОПОЛ"116527:1439
4. "ВИТОША"116429:1639
5. "ПОМОРИЕ"103931:2933
6. "НЕСЕБЪР"95729:3132
7. "ЛОКО" (СФ)87730:2431
8. "ЦАРСКО СЕЛО"931035:3230
9. "БОТЕВ" (ВР)79629:2430
10. "ЦСКА-СОФИЯ II"84933:3228
11. "ЛУДОГОРЕЦ II"831023:2327
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)76919:2727
13. "ОБОРИЩЕ"741021:3225
14. "СПАРТАК" (ПЛ)741033:3325
15. "БАНСКО"361318:4315
16. "ЛЕВСКИ" (КРЛ)311816:5110

В следващия кръг - 8 април (събота), 17 ч.: "Етър" - "Лудогорец II", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Ботев" (Глб), "Септември" (Сф) - "ЦСКА-София II", "Спартак" (Пл) - "Витоша", "Оборище" - "Созопол", "Левски" (Карл) - "Царско село" (в Хисаря), "Банско" - "Несебър".

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