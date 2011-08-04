Футболна седмица

Събота
Диема спорт
15.00 "Берое" - "Локомотив" (Пд)
17.30 "Черно море" - "Левски"
20.00 "ЦСКА-София" - "Лудогорец"
Диема спорт 2
14.30 "Ливърпул" - "Евертън"
17.00 "Челси" - "Кристъл Палас"
19.30 "Саутхемптън" - "Борнемут"
22.00 Купа на лигата на Франция, финал: "Монако" - "Пари Сен Жермен"
Нова спорт
18.00 "Дижон" - "Олимпик" (Марсилия)
Евроспорт 2
16.30 "Шалке 04" - "Борусия" (Дортмунд)
19.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Евроспорт
22.00 Мейджър лийг сокър: "Чикаго Файър" - "Монреал Импакт"
РИНГ.БГ
19.00 "Сасуоло" - "Лацио"
21.45 "Рома" - "Емполи"
TV+
17.15 "Осасуна" - "Атлетик" (Билбао)
F+
21.45 "Малага" - "Атлетико" (Мадрид)
Mtel Sport 2
14.35 Китай: "Гуанджоу Евъргранде" - "Шанхай СИПГ"
Неделя
Диема
17.30 "Дунав" - "Славия"
Диема спорт 2
20.00 "Локомотив" (ГО) - "Верея"
Диема спорт
15.30 "Суонзи" - "Мидълзбро"
18.00 "Арсенал" - "Манчестър С"
22.00 "Ница" - "Бордо"
Нова спорт
16.00 "Рен" - "Олимпик" (Лион)
18.00 "Монпелие" - "Тулуза"
РИНГ.БГ
16.00 "Пескара" - "Милан"
21.45 "Наполи" - "Ювентус"
Евроспорт
16.30 "Инголщад" - "Майнц 05"
18.30 "Байер" - "Волфсбург"
F+
13.00 "Севиля" - "Спортинг" (Хихон)
Sport+
17.15 "Реал" (Мадрид) - "Алавес"
21.45 "Гранада" - "Барселона"
Mtel Sport 1
15.30 "Аякс" - "Фейенорд"
Понеделник
Mtel Sport 1
19.30 "Спартак" (Москва) - "Оренбург"
РИНГ.БГ
21.45 "Интер" - "Сампдория"
F+
21.45 "Селта" - "Лас Палмас"
Вторник
Диема спорт 2
20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Пирин" - "Ботев" (Пд)
Диема спорт
22.00 "Манчестър Юн" - "Евертън"
Нова спорт
21.45 "Родъръм" - "Шефилд Уенздей"
Евроспорт
21.00 "Хофенхайм" - "Байерн"
РИНГ.БГ
21.45 Купа на Италия, 1/2-финал-реванш: "Рома" - "Лацио"
F+
20.30 "Атлетик" (Билбао) - "Еспаньол"
22.30 "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"
Сряда
Диема спорт
17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Литекс" - "Черно море"
20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"
Диема спорт 2
22.00 "Челси" - "Манчестър С"
Евроспорт
21.00 "Майнц 05" - "РБ Лайпциг"
РИНГ.БГ
21.45 Купа на Италия, 1/2-финал-реванш: "Наполи" - "Ювентус"
Sport+
20.30 "Барселона" - "Севиля"
22.30 "Леганес" - "Реал" (Мадрид)
Четвъртък
Диема спорт
20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Верея" - "Дунав"
Петък
Диема спорт
17.30 Мач от Първа лига, II фаза
20.00 Мач от Първа лига, II фаза
Диема спорт 2
21.45 "Лил" - "Ница"
Евроспорт 2
21.30 "Айнтрахт" - "Вердер"
|