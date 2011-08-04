Футболна седмица

Събота



Диема спорт



15.00 "Берое" - "Локомотив" (Пд)



17.30 "Черно море" - "Левски"



20.00 "ЦСКА-София" - "Лудогорец"



Диема спорт 2



14.30 "Ливърпул" - "Евертън"



17.00 "Челси" - "Кристъл Палас"



19.30 "Саутхемптън" - "Борнемут"



22.00 Купа на лигата на Франция, финал: "Монако" - "Пари Сен Жермен"



Нова спорт



18.00 "Дижон" - "Олимпик" (Марсилия)



Евроспорт 2



16.30 "Шалке 04" - "Борусия" (Дортмунд)



19.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)



Евроспорт



22.00 Мейджър лийг сокър: "Чикаго Файър" - "Монреал Импакт"



РИНГ.БГ



19.00 "Сасуоло" - "Лацио"



21.45 "Рома" - "Емполи"



TV+



17.15 "Осасуна" - "Атлетик" (Билбао)



F+



21.45 "Малага" - "Атлетико" (Мадрид)



Mtel Sport 2



14.35 Китай: "Гуанджоу Евъргранде" - "Шанхай СИПГ"







Неделя



Диема



17.30 "Дунав" - "Славия"



Диема спорт 2



20.00 "Локомотив" (ГО) - "Верея"



Диема спорт



15.30 "Суонзи" - "Мидълзбро"



18.00 "Арсенал" - "Манчестър С"



22.00 "Ница" - "Бордо"



Нова спорт



16.00 "Рен" - "Олимпик" (Лион)



18.00 "Монпелие" - "Тулуза"



РИНГ.БГ



16.00 "Пескара" - "Милан"



21.45 "Наполи" - "Ювентус"



Евроспорт



16.30 "Инголщад" - "Майнц 05"



18.30 "Байер" - "Волфсбург"



F+



13.00 "Севиля" - "Спортинг" (Хихон)



Sport+



17.15 "Реал" (Мадрид) - "Алавес"



21.45 "Гранада" - "Барселона"



Mtel Sport 1



15.30 "Аякс" - "Фейенорд"







Понеделник



Mtel Sport 1



19.30 "Спартак" (Москва) - "Оренбург"



РИНГ.БГ



21.45 "Интер" - "Сампдория"



F+



21.45 "Селта" - "Лас Палмас"











Вторник



Диема спорт 2



20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Пирин" - "Ботев" (Пд)



Диема спорт



22.00 "Манчестър Юн" - "Евертън"



Нова спорт



21.45 "Родъръм" - "Шефилд Уенздей"



Евроспорт



21.00 "Хофенхайм" - "Байерн"



РИНГ.БГ



21.45 Купа на Италия, 1/2-финал-реванш: "Рома" - "Лацио"



F+



20.30 "Атлетик" (Билбао) - "Еспаньол"



22.30 "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"







Сряда



Диема спорт



17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Литекс" - "Черно море"



20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"



Диема спорт 2



22.00 "Челси" - "Манчестър С"



Евроспорт



21.00 "Майнц 05" - "РБ Лайпциг"



РИНГ.БГ



21.45 Купа на Италия, 1/2-финал-реванш: "Наполи" - "Ювентус"



Sport+



20.30 "Барселона" - "Севиля"



22.30 "Леганес" - "Реал" (Мадрид)







Четвъртък



Диема спорт



20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Верея" - "Дунав"







Петък



Диема спорт



17.30 Мач от Първа лига, II фаза



20.00 Мач от Първа лига, II фаза



Диема спорт 2



21.45 "Лил" - "Ница"



Евроспорт 2



21.30 "Айнтрахт" - "Вердер"



