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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

15.00 "Берое" - "Локомотив" (Пд)

17.30 "Черно море" - "Левски"

20.00 "ЦСКА-София" - "Лудогорец"

Диема спорт 2

14.30 "Ливърпул" - "Евертън"

17.00 "Челси" - "Кристъл Палас"

19.30 "Саутхемптън" - "Борнемут"

22.00 Купа на лигата на Франция, финал: "Монако" - "Пари Сен Жермен"

Нова спорт

18.00 "Дижон" - "Олимпик" (Марсилия)

Евроспорт 2

16.30 "Шалке 04" - "Борусия" (Дортмунд)

19.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Евроспорт

22.00 Мейджър лийг сокър: "Чикаго Файър" - "Монреал Импакт"

РИНГ.БГ

19.00 "Сасуоло" - "Лацио"

21.45 "Рома" - "Емполи"

TV+

17.15 "Осасуна" - "Атлетик" (Билбао)

F+

21.45 "Малага" - "Атлетико" (Мадрид)

Mtel Sport 2

14.35 Китай: "Гуанджоу Евъргранде" - "Шанхай СИПГ"



Неделя

Диема

17.30 "Дунав" - "Славия"

Диема спорт 2

20.00 "Локомотив" (ГО) - "Верея"

Диема спорт

15.30 "Суонзи" - "Мидълзбро"

18.00 "Арсенал" - "Манчестър С"

22.00 "Ница" - "Бордо"

Нова спорт

16.00 "Рен" - "Олимпик" (Лион)

18.00 "Монпелие" - "Тулуза"

РИНГ.БГ

16.00 "Пескара" - "Милан"

21.45 "Наполи" - "Ювентус"

Евроспорт

16.30 "Инголщад" - "Майнц 05"

18.30 "Байер" - "Волфсбург"

F+

13.00 "Севиля" - "Спортинг" (Хихон)

Sport+

17.15 "Реал" (Мадрид) - "Алавес"

21.45 "Гранада" - "Барселона"

Mtel Sport 1

15.30 "Аякс" - "Фейенорд"



Понеделник

Mtel Sport 1

19.30 "Спартак" (Москва) - "Оренбург"

РИНГ.БГ

21.45 "Интер" - "Сампдория"

F+

21.45 "Селта" - "Лас Палмас"





Вторник

Диема спорт 2

20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Пирин" - "Ботев" (Пд)

Диема спорт

22.00 "Манчестър Юн" - "Евертън"

Нова спорт

21.45 "Родъръм" - "Шефилд Уенздей"

Евроспорт

21.00 "Хофенхайм" - "Байерн"

РИНГ.БГ

21.45 Купа на Италия, 1/2-финал-реванш: "Рома" - "Лацио"

F+

20.30 "Атлетик" (Билбао) - "Еспаньол"

22.30 "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"



Сряда

Диема спорт

17.30 Купа на България, 1/4-финал: "Литекс" - "Черно море"

20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"

Диема спорт 2

22.00 "Челси" - "Манчестър С"

Евроспорт

21.00 "Майнц 05" - "РБ Лайпциг"

РИНГ.БГ

21.45 Купа на Италия, 1/2-финал-реванш: "Наполи" - "Ювентус"

Sport+

20.30 "Барселона" - "Севиля"

22.30 "Леганес" - "Реал" (Мадрид)



Четвъртък

Диема спорт

20.00 Купа на България, 1/4-финал: "Верея" - "Дунав"



Петък

Диема спорт

17.30 Мач от Първа лига, II фаза

20.00 Мач от Първа лига, II фаза

Диема спорт 2

21.45 "Лил" - "Ница"

Евроспорт 2

21.30 "Айнтрахт" - "Вердер"

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