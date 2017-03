Ветераните от "Назарет" идват в Античния театър през юни

СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ

"Назарет", любимците на три поколения рокаджии, ще изнесе концерт на 18 юни в Античния театър в Пловдив. Да, в момента групата е без легендарния си вокалист Дан Маккафърти, но сега зад микрофона е Карл Сентънс и той се справя доста добре, както ще се увери и българската публика. Той е пял преди в "Крокус" и групата на Гийзър Бътлър. В "Назарет" обаче непоклатимо остава лидерът Пит Агню (бас и бек вокали).



Ще бъдат изпълнени всички любими хитове на бандата през годините, начело с Love Hurts, Hair of the Dog, Dream On. Песни, които са вдъхновили и десетки музиканти, начело с "Гънс ен`Роузис", "Аеросмит" и др.



Билетите за първия концерт на ветераните в Пловдив вече се продават в мрежата на "Ивентим" за цялата страна, включително НДК, "Арена Армеец", бензиностанции OMV и др. Цените са от 40 до 60 лв.