Скарлет Йохансон в киберпънк аниме "Дух в броня" е игрален прочит на Холивуд по прочутия манга-комикс



Създадена от Масамуне Широу в края на 80-те, поредицата "Кокаку Кидотай" е сред най-влиятелните творби в жанра киберпънк. Започнала като манга-комикс, тя се разраства в книги, анимационни филми и телевизионни серии - според някои е първата манга изобщо, пожънала широк успех сред западната публика, и като такава тя оставя отпечатък върху развитието на фантастиката в киното на Холивуд, а "Матрицата" далеч не е единствената продукция, повлияна от нея. У нас за Ghost in the Shell се чува след филма на Мамору Оши от 1995 г.



През вече далечната 2008-а Стивън Спилбърг купува за "Дримуйъркс", правата за игрална екранизация на историята, но минава почти десетилетие и многобройни продукционни криволици, преди филмът да бъде реализиран (в крайна сметка в сътрудничество с "Парамаунт", които го и разпространяват).



Изборът на арийската красавица Скарлет Йохансон за ролята на Майора - главната героиня с душа на човек, но тяло на киборг, предизвика бурни реакции от страна на всички онези, които очакваха да се запази азиатската идентичност на персонажа. Но "Дух в броня" е достатъчно мулти-култи - на Скарлет партнират французойката Жулиет Бинош, японската легенда "Бийт" Такеши Китано, който през целия филм не си прави труда да проговори на английски, роденият в Казабланка датчанин Пилу Азбек...



От друга страна - Йохансон, когато не играе във филми на Уди Алън и братя Коен, трупа значителен опит в областта на антиутопията, високата технология и фантастичното ("Тя", където дори не се появява в кадър; "Под кожата", "Отмъстителите") Така че за нея изпълнението в "Дух в броня" е букварно упражнение, където тя даже не си дава много зор, а присъства преди всичко в качеството на съвършено тяло. Един вид, повече броня, по-малко дух.



Режисьор е Рупърт Сандърс, ярък визуалист още от дебюта си "Снежанка и ловецът" (повествователно доста слаб). Безпределно красиво изглежда и неясното бъдеще в новия му филм, където декорите са на Ян Роефлс, работил и върху дизайна на "Гатака". Но някак новото в "Дух в броня" е добре забравено старо: разлял влияния от "Блейд Рънър", до "Аватар", през споменатата "Матрица", филмът често изглежда "секънд-хенд", "дежавю". Авторският колектив не може да бъде непременно обвинен в липсата на визуална иновация: той се придържа максимално към оригинала, а през изминалите близо трийсет години Холивуд е изчерпил идеите на манга-първоизточника до капка, без дори да си прави труда да цитира автора. "Дух в броня" изглежда страхотно, също както и героинята. Но тъкмо дух е това, което липсва, за да направи зрелищното, ако не революционно, то поне вълнуващо.



