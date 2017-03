Пловдивският Hills of Rock се разшири на три сцени СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: ЕПА/БГНЕС Американците "Еванесънс" начело със своята вокалистка Ейми Лий са най-големите звезди, които до момента са обявени за първото издание на пловдивския Hills of Rock.



Фестивалът Hills of Rock започна да се очертава като едно от най-сериозните музикални събития през лятото в България. Първото му издание ще се състои на 30 юни и 1 юли на Гребния канал в Пловдив, като вчера организаторите съобщиха, че освен главната сцена, ще има още две. Обявени бяха и още 12 групи, сред които френската хеви метъл група "Екзистънс", румънците "Баска", гърците "Фолк&Рол". А от българските изпълнители са "Hayes & Y", "Уикеда", "Мерудия", "Пластик Бо", "Парапланер" и др.Както е известно, на главната сцена вече са потвърдени "Еванесънс" и "Гуано Ейпс", като в началото на април ще бъде разкрито и още едно голямо име. Амбицията е този фест да се провежда ежегодно и да е част от програмата на "Пловдив - Европейска столица на културата 2019".Билети се продават в мрежата на "Ивентим" за цялата страна, включително бензиностанции OMV, касата на НДК и тази пред община Пловдив. В момента още има двудневни пропуски на промоционална цена от 80 лв.