Kleta Majka Balgaria Et ego in Koprivshtitsa Иво Балев ***



"Парите миришат!", ревяха отвратени родолюбци напук Веспасиану, напук врагу, напук и вам, идиоти!



Един патриот докопа национално безотговорен капиталист, тръшна го на чаршията, върза го със свинска опашка, накара го да захапе възрожденския калдъръм и скочи отгоре му с викове: Лягай долу! Лягай, докато ти говоря с добро! Гоу даун! Гоу даун имидятли!



Чели-недочули, патриоти юпита, завърнали се от Дивия Запад, помислиха, че иде реч за Go down Moses и запяха:



When Bulgaria was in Turkish land



Let my people go



...Go down Moses



Let my people go.



Чета от опълченци запря няколко майцепродавци в къщата-музей "Любен Каравелов". Всички бяха поставени на колене върху орехови черупки и поред четяха на глас "Българи от старо време", само че оригиналното издание - на руски!* Майцепродавците четяха принудително и "Мамино детенце", а екзекуторите им подръпваха мустаци чорбаджийски и пийваха пелин с локмаруху.**



Атлетичен патриот влачеше с АТВ по улиците на града три синджира отцеругатели, оставяйки кървава диря.



***



Труповете на предателите бяха изгорени върху клада от недостойни финикийски знаци.



Всички заедно запяха "Къде си, вярна ти любов народна?". С напредването на вечерта се заредиха клетви, че глава и мозък се дават, но хубава Яна и Копривщица не се дават на родоотстъпници и друговерци!



***



На другия ден патриотите изтрезняха и се оказа, че в пиян вид на лунна светлина са подписали документ - стратегия за развитие на Копривщица, според която градът до 2020 трябва да заприлича на Дубай.



_______



* Повестта "Българи от старо време" е публикувана за първи път на руски език през 1867 г. в сп. "Отечественные записки". На български творбата е преведена и отпечатана през 1872 г. във в. "Свобода".



** Локмаруху: Архаично болкоуспокоително, използвано и като лек наркотик - виж "Мамино детенце".







