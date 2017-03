Конгресът на САЩ развърза ръцете на фирми за търговия с лични данни Камарата на представителите отмени закон, който забраняваше на доставчици на интернет да разпространяват информация за потребителите Президентът на САЩ Доналд Тръмп в присъствието на шефове на компании и миньори подписа указ, който анулира усилията на президента Барак Обама за борба с климатичните промени и съживява въгледобивната индустрия. На церемонията по подписването на указа Тръмп нареди на Агенцията за защита на околната среда да започне сложната и дълга юридическа процедура по оттегляне и пренаписване на въведения по времето на Обама План за чиста енергия, който щеше да доведе до закриването на стотици използващи въглища електроцентрали, замразяване на строежа на нови такива централи и замяната им с вятърни и слънчеви ферми.



Конгресът на САЩ отмени закон, с който на практика позволи търговията и разпространяването на личните данни на потребителите на интернет.



Доставчиците на интернет в САЩ скоро няма да се нуждаят от изричното съгласие на клиентите си, за да споделят с маркетингови фирми и други трети страни информация за тяхното местоположение, търсене в интернет, използване на приложения, както и номера на социалните им осигуровки, на медицинската им застраховка, данни за децата им, финансови данни, предаде Би Би Си. В края на управлението на президента Барак Обама, само месец преди избора на нов президент на САЩ, на доставчиците на интернет бе забранено със закон да споделят тези данни за клиентите си, без да са получили изричното им съгласие за това.



Решението на законодателите от Камарата на представителите ще има ужасяващ ефект върху личната неприкосновеност в интернет, твърдят критиците на вота. "Днес Конгресът за пореден път доказа, че се интересува повече от желанията на корпорациите, които финансират кампаниите, отколкото за сигурността на своите избиратели", коментира Ивън Гриър, директор по кампаниите на правозащитната организация Fight for the Future.



Според привържениците му обаче така ще се насърчи конкуренцията. Водещите компании, които доставят интернет в САЩ, сред които Verizon, AT&T и Comcast, подкрепят решението на конгресмените. Според тях законът досега им налагал доста по-стриктни ограничения от тези, които трябва да спазват компании като Google и Facebook.



