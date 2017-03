Писмо от “България”1 Homo ludens Димитри Иванов Димитри Иванов



Homo ludens, играещият човек, е по-интересен, отколкото го обясняват философите. Всяко дете иска да играе. Ние не играехме компютърни игри; още нямаше компютри. Даже кубчето на Рубик още го нямаше. Но и нашите игри бяха интересни. Докато риташ, хем можеш да си отгризваш от "циганската баница", хем да гониш парцалената топка и никой не беше с наднормено тегло.



Играехме на джандари и апаши и война със сарбакани, тръбички, от които като духнеш, изстрелваш фунийка с игла или връх на писец и убождаш "противника". Играехме на топчета; в Пловдив им казваха "джамини". Надплюване се играеше по правила строги като олимпийските. Два кръга на няколко разкрача един от друг. Можеш да приклякаш в твоя кръг, но не можеш да излизаш от него. Който наплюе другия, побеждава. Не се смейте, нашата игра стана международна. Ердоган плюе Германия, Холандия и други, те и Украйна плюят Русия. Медийните предизборни дебати са надплюване, медиаторите и медиатресите реферират.



Като ставаше тъмно, заедно с момичетата играехме на "Интелектуалната игра". Разделяхме се на два отбора, твоят отбор намисля мъчна дума, казва я на ухо на един от другия отбор и те да отгатнат думата. Шампион беше Дудо, синът на професор Ангелов. Ние търчахме след парцалената топка по-бързо, стреляхме с фунийки по-точно, плюехме по-далеч, но Дудо бе шампионът в интелектуалната игра. В позата на кариатида Дудо се направи, че мисли под един трегер и ние се сетихме, че Дудо изобразява думата културтрегер. Той изобрази с жестове и ръмжене две мечки, мина между тях и другите се сетиха, че думата е интермецо.



"Линее нащо поколение" написал Вазов през ХIХ век. Прекланям се пред народния поет. Сега, през ХХI век, аз ви пиша Тъпее и тлъстее наш'то компютърно поколение. Компютърните игри направиха децата с лениви тела и въображение. Ерес? Но знайте, че истината се ражда като ерес и умира като предразсъдък. Знайте, че политическите игри направиха въображението лениво - партията мисли вместо вас, дава ви "опорни точки", дава ви "рЕпери" за политически "маркЕтинг". Казва се репЕри и мАркетинг, но простотията е друг въпрос, така че хайде да си поиграем, нали сме Homo ludens.



Политически ТЕСТ



ФАКТИ: През 50-те години на ХХ век израелски Airliner, четиримотерен Constellation, навлезе в българското въздушно пространство и два наши изтребителя го свалиха над река Струма. Загинаха всички пасажери. България не беше в ООН, мощното еврейско лоби в САЩ натисна да ни приемат и ни приеха.



ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ:



1. Въпреки жертвите евреите не забравят, че България спаси много повече евреи; сега я предлага за Нобеловата награда.



2. За да плати милионите долари застраховки за пасажерите и еърлайнера, България трябваше да е в ООН.



ФАКТИ



Турците са потурчени българи; наши сънародници; имат право да гласуват и у нас, и в чужбина.



ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ:



1. Да, така е.



2. Като са българи, да говорят и пишат на български, да се чувстват българи. Не в купето за майки с деца да сложат бомба, която да гръмне във влака в тунела при Буново и да направят паметник на тези турски "борци срещу тоталитаризма". Не да ислямизират България, да строят със саудитски пари джамии с тенекиени минарета.







Политолозите, кремлинолозите, социолозите, културолозите и другите лози са скорозрейки, загнили преди да узреят, понеже са учили в "Американски" университет, или са Фулбрайтови стипендианти, или носят на челото си клеймото "Креатура на Сорос". Онзи ден чух как един от тях прелива от пусто в празно, каканижейки думи като "секюратизиране". Не било негова работа да преведе тази дума на човешки език, то било работа на преводачите. А той ще витае в ноосферата, платен паразит, дистанционно ръсейки мъдрости. Ежечасно ни ръсят мъдрости. България трябвало да е в НАТО, понеже през годините Северноатлантическият пакт сдържал Варшавския договор. Ама не бе, скорозрейки. Варшавският договор беше създаден години след НАТО. НАТО не помогна на Гърция при турското нашествие в Кипър. НАТО е анахронизъм. Отживелица без право на живот. НАТО потроши много държави и ни остави да събираме парчетата. НАТО предизвика наплив в Европа на афганистанци, сирийци, либийци и други африканци. US президентът Тръмп ще спаси НАТО, понеже е бизнесмен и ще принуди европейците да плащат още повече на НАТО чрез износ на военнопромишления US комплекс.



Когато влизахме в НАТО, един кмет в Северна България поиска да рециклира стар паметник от тоталитаризма в монумент на НАТО. Родители дадоха на новородените си имената Нато и Натолинка. Варшавският договор си отиде, сервилността остана. Раболепието. Да беше само Соломон Паси, който изклинчи от войниклъка, а стана първи натовец, разбирам, той десет люти чушлета може да преглътне, че този срам няма, но - ох, чичковите червенотиквеничета! - не можах да избера за кое от вас да гласувам, понеже не ми дадохте избор; всички сте натовчета и натолинки с едно изключение, потвърждаващо правилото, но и за този самотник не гласувах, защото стана като при комунистите, които печелеха с 99%.



Въобще не е честно да гласувам. Средната продължителност на живота е 72 години в България; аз съм на 85, не е честно да се бъркам в едно бъдеще, което не е мое. Неграмотните цигани също не бива да гласуват; не бива бъдещето да го определят безписмени, които си продават гласовете. Отблъскват ме кандърмите "Гласувайте, всеки да гласува!" Отблъсква ме примитивния коментар на "Зюддойче цайтунг" и низ "сериозни" медии: "В изборите българите показват за коя суперсила са - Брюксел, Вашингтон или Москва."



Суперсила ли е Русия?



Да.



По територия, природни дадености, авангардни оръжия и престъпност Русия е велика. Crime money - десетки милиарди долари бяха изпрани с помощта на най-престижните западноевропейски банки, Дойче банк включително.



ТЕСТ ЗА ШПИОНИ: По хитлерово време немците печатаха левове, English Pounds и други пари. Англичаните заловиха немски шпиони чрез банкнотите, с които те плащаха. В хартията им липсваха микроскопичните дефекти на автентичните English Pounds, фунтовете стерлинги.



DI copyright



Гъливер Homo ludens Рубик с неговото кубче Сарбакан Кариатиди Вазов: "Линее нащо поколение" 65 12868 Утопия идва от У и ТОПОС - страната, която никъде я няма, Никдия. Замятин, Оруел и десетки други писатели философи написали утопии и антиутопии. Англоирландският свещеник Суифт написал "Пътешествията на Гъливер" в страната на великаните и страната на лилипутите, където едната партия настоявала яйцето да се чупи от острата му страна, другата партия - откъм тъпата. Чуете ли анахроничните определения "Аз съм десен/ ляв/ лява", вие чувате политически лилипути/ лилипутки. Тези определения са препикани от историята. В страната на лилипутите Гъливер препикал пожар в царския дворец и го погасил.Homo ludens, играещият човек, е по-интересен, отколкото го обясняват философите. Всяко дете иска да играе. Ние не играехме компютърни игри; още нямаше компютри. Даже кубчето на Рубик още го нямаше. Но и нашите игри бяха интересни. Докато риташ, хем можеш да си отгризваш от "циганската баница", хем да гониш парцалената топка и никой не беше с наднормено тегло.Играехме на джандари и апаши и война със сарбакани, тръбички, от които като духнеш, изстрелваш фунийка с игла или връх на писец и убождаш "противника". Играехме на топчета; в Пловдив им казваха "джамини". Надплюване се играеше по правила строги като олимпийските. Два кръга на няколко разкрача един от друг. Можеш да приклякаш в твоя кръг, но не можеш да излизаш от него. Който наплюе другия, побеждава. Не се смейте, нашата игра стана международна. Ердоган плюе Германия, Холандия и други, те и Украйна плюят Русия. Медийните предизборни дебати са надплюване, медиаторите и медиатресите реферират.Като ставаше тъмно, заедно с момичетата играехме на "Интелектуалната игра". Разделяхме се на два отбора, твоят отбор намисля мъчна дума, казва я на ухо на един от другия отбор и те да отгатнат думата. Шампион беше Дудо, синът на професор Ангелов. Ние търчахме след парцалената топка по-бързо, стреляхме с фунийки по-точно, плюехме по-далеч, но Дудо бе шампионът в интелектуалната игра. В позата на кариатида Дудо се направи, че мисли под един трегер и ние се сетихме, че Дудо изобразява думата културтрегер. Той изобрази с жестове и ръмжене две мечки, мина между тях и другите се сетиха, че думата е интермецо."Линее нащо поколение" написал Вазов през ХIХ век. Прекланям се пред народния поет. Сега, през ХХI век, аз ви пиша Тъпее и тлъстее наш'то компютърно поколение. Компютърните игри направиха децата с лениви тела и въображение. Ерес? Но знайте, че истината се ражда като ерес и умира като предразсъдък. Знайте, че политическите игри направиха въображението лениво - партията мисли вместо вас, дава ви "опорни точки", дава ви "рЕпери" за политически "маркЕтинг". Казва се репЕри и мАркетинг, но простотията е друг въпрос, така че хайде да си поиграем, нали сме Homo ludens.Политически ТЕСТФАКТИ: През 50-те години на ХХ век израелски Airliner, четиримотерен Constellation, навлезе в българското въздушно пространство и два наши изтребителя го свалиха над река Струма. Загинаха всички пасажери. България не беше в ООН, мощното еврейско лоби в САЩ натисна да ни приемат и ни приеха.ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ:1. Въпреки жертвите евреите не забравят, че България спаси много повече евреи; сега я предлага за Нобеловата награда.2. За да плати милионите долари застраховки за пасажерите и еърлайнера, България трябваше да е в ООН.ФАКТИТурците са потурчени българи; наши сънародници; имат право да гласуват и у нас, и в чужбина.ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ:1. Да, така е.2. Като са българи, да говорят и пишат на български, да се чувстват българи. Не в купето за майки с деца да сложат бомба, която да гръмне във влака в тунела при Буново и да направят паметник на тези турски "борци срещу тоталитаризма". Не да ислямизират България, да строят със саудитски пари джамии с тенекиени минарета.Политолозите, кремлинолозите, социолозите, културолозите и другите лози са скорозрейки, загнили преди да узреят, понеже са учили в "Американски" университет, или са Фулбрайтови стипендианти, или носят на челото си клеймото "Креатура на Сорос". Онзи ден чух как един от тях прелива от пусто в празно, каканижейки думи като "секюратизиране". Не било негова работа да преведе тази дума на човешки език, то било работа на преводачите. А той ще витае в ноосферата, платен паразит, дистанционно ръсейки мъдрости. Ежечасно ни ръсят мъдрости. България трябвало да е в НАТО, понеже през годините Северноатлантическият пакт сдържал Варшавския договор. Ама не бе, скорозрейки. Варшавският договор беше създаден години след НАТО. НАТО не помогна на Гърция при турското нашествие в Кипър. НАТО е анахронизъм. Отживелица без право на живот. НАТО потроши много държави и ни остави да събираме парчетата. НАТО предизвика наплив в Европа на афганистанци, сирийци, либийци и други африканци. US президентът Тръмп ще спаси НАТО, понеже е бизнесмен и ще принуди европейците да плащат още повече на НАТО чрез износ на военнопромишления US комплекс.Когато влизахме в НАТО, един кмет в Северна България поиска да рециклира стар паметник от тоталитаризма в монумент на НАТО. Родители дадоха на новородените си имената Нато и Натолинка. Варшавският договор си отиде, сервилността остана. Раболепието. Да беше само Соломон Паси, който изклинчи от войниклъка, а стана първи натовец, разбирам, той десет люти чушлета може да преглътне, че този срам няма, но - ох, чичковите червенотиквеничета! - не можах да избера за кое от вас да гласувам, понеже не ми дадохте избор; всички сте натовчета и натолинки с едно изключение, потвърждаващо правилото, но и за този самотник не гласувах, защото стана като при комунистите, които печелеха с 99%.Въобще не е честно да гласувам. Средната продължителност на живота е 72 години в България; аз съм на 85, не е честно да се бъркам в едно бъдеще, което не е мое. Неграмотните цигани също не бива да гласуват; не бива бъдещето да го определят безписмени, които си продават гласовете. Отблъскват ме кандърмите "Гласувайте, всеки да гласува!" Отблъсква ме примитивния коментар на "Зюддойче цайтунг" и низ "сериозни" медии: "В изборите българите показват за коя суперсила са - Брюксел, Вашингтон или Москва."Суперсила ли е Русия?Да.По територия, природни дадености, авангардни оръжия и престъпност Русия е велика. Crime money - десетки милиарди долари бяха изпрани с помощта на най-престижните западноевропейски банки, Дойче банк включително.ТЕСТ ЗА ШПИОНИ: По хитлерово време немците печатаха левове, English Pounds и други пари. Англичаните заловиха немски шпиони чрез банкнотите, с които те плащаха. В хартията им липсваха микроскопичните дефекти на автентичните English Pounds, фунтовете стерлинги.DI copyright