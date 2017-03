Apple стартира с изненадите За първи път iPhone ще се продава в червено



Apple стартира новостите покрай 10 годишния си юбилей, като освежи своята iPad линия, заменяйки 9.7-инчовия iPad Air 2 с устройство, наречено просто iPad. Спецификациите на таблета остават в голяма степен същите като тези на Air 2, но старият A8X чип e заменен с 64-битов A9, с който работи iPhone 6S и 6S Plus. Цената на новия iPad е намалена в сравнение с предшественика си и 32 GB Wi-Fi модел стартира от 329 долара, а 32 GB модел със SIM слот ще струва 459 щатски долара.Apple пусна през седмицата и iPhone 7 и 7 Plus в червен цвят, а iPhone SE ще се предлага с 32 GB и 128 GB без 16 GB версия. Компанията също така представи ново приложение за създаване на клипове.Новият 9.7-инчов iPad има някои ограничения. Той не може да се купи в цвят "розово злато" - тази опция е достъпна само за iPad Pro модели. iPad вече е с дебелина от 7.5 мм вместо 6.1 мм при iPad Air 2, тежи 469 грама (Wi-Fi Only) вместо 437 грама при Air 2. Другите размери остават същите.Хардуерът на новия 9.7-инчов iPad е сравнително стар, но цената от 329 долара със сигурност ще привлече вниманието на повече хора.iPad Mini 2 е свален от сайта на Apple, a Mini 4 вече започна да се продава от 399 долара за 128 GB версия.