Пиеса на Георги Марков се игра в Пловдив Премиерата бе посветена на Световния ден на театъра Снимка: архив Авторът Георги Марков.



Режисьор Асен Шопов







Снощи в Града под тепетата се състоя премиера на спектакъла "Да се провреш под дъгата". Автор е Георги Марков - нашият известен драматург и журналист, изгубил живота си при трагични обстоятелства, жертва на престъпление и заговор на тайните служби. Пловдивският драматичен театър направи постановката на този ден, защото така отбелязва и Световния ден на театъра - 27 март. Пиесата е поставена за първи път в Пловдив през 1966 г. от Крикор Азарян. Следващата година във Военния театър я режисира Асен Шопов.



Сега в Пловдив постановката отново е на Асен Шопов, негова е и сценографията. Участват актьорите Симеон Алексиев, Стефан Попов, Венелин Методиев, Тодор Генов, Добрин Досев, Тодор Дърлянов, Петър Тосков и Марин Младенов. Музиката е на Мишо Шишков.



"Да се провреш под дъгата" е авторска драматизация на новелата на Георги Марков "Санаториумът на д-р Господов". Предадена е в отдел "Драматически театри" на Комитета за изкуство и култура през 1965 г. За първи път се играе в Толбухин (Добрич) на 25 септември 1966 г. На 1 октомври 1966 г. има премиера в Пловдивския държавен театър и е дебют на режисьора Крикор Азарян. На 25 март 1967 г. е нейната премиера в Театъра на Народната армия, но е спряна на тринайсетото представление заради това, че за "ранената партизанка се говори през цялото време, а е показана на сцената само за 2 минути", както пише Марков. Причината е обаче в променения от самия него финал, когато Немият в пиесата изведнъж проговаря...



От 24 март до 10 април 1974 г. "Да се провреш под дъгата" се играе на сцената на лондонския Little Theatre под заглавието Lets go under the Rainbow и режисурата на Стивън Джон Мичел. В английския вариант Марков превръща безименната партизанка в терористка, без да уточнява времето на действието.