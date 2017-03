Напрежение и обвинения към България белязаха вота в Турция

Nebol 27 Март 2017 12:40 явно в ЦИК и правителството ни са останали родолюбци. Следващият път да направят изречения от по 10 реда на формат А4 с шрифт големина 11. И пак да ги накарат да попълват сами и да подписват пред комисията лично!





И какво мислите, че може да измисли бае ти ганьо освен глупости. Той няма да се бори за своите си права, ама ще си даде и задника, само и само другите да нямат никакви права. Какви европейци сте вие с този средновековен манталитет.



Кажете ми в коя демократична държава има забрана за говорене на майчин език на обществени места. Знаете ли, че в САЩ, испанският език не е официален, обаче във всяко учреждение където се обадиш, когато те свържат по телефона, първо те питат дали искаш да говориш на испански и след това на английски. По телефона ти осигуряват преводач. Защо ли? Защото законите трябва да служат на хората, а не на пасмината псевдо-патриоти и говедата с предразсъдъци. Тук в България тези патриотари са едни комплексирани хора. За тях миналото е с по-голямо значение от бъдещето. Нима не знаете, че повечето от българските граждани, независимо къде живеят са си неграмотни. При все, че и аз недолюбвам такива хора, смятам, че при една демокрация, ние сме длъжни да им осигурим такива условия които да им улесняват живота, а не да им пречим. Това е демократичното мислене. Другото е балганиада, варварство и тъпотия измислена от некадърници. Всички български граждани по света са равни и имат равни права така, както те са описани в Конституцията. Там никъде, за добро или лошо, няма изискване за сини очи, руси кози, език, култура, образование, предразсъдъци, етнос...you tell me...

