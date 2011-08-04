СТАТИСТИКА

Гр. А: България - Холандия 2:0 (Делев 5, 20), Швеция - Беларус 4:0 (Форсберг 19-д, 49, Берг 57, Телин 78), Люксембург - Франция 1:3 (Йоаким 34-д; Жиру 28, 77, Гризман 37-д)
КЛАСИРАНЕ
|1. Франция
|4
|1
|0
|10:3
|13
|2. Швеция
|3
|1
|1
|10:3
|10
|3. България
|3
|0
|2
|8:10
|9
|4. Холандия
|2
|1
|2
|8:6
|7
|5. Беларус
|0
|2
|3
|2:10
|2
|6. Люксембург
|0
|1
|4
|6:12
|1
На 9.VI: Беларус - България, Холандия - Люксембург, Швеция - Франция
Гр. В: Швейцария - Латвия 1:0 (Дърмич 66), Андора - Фарьорски о-ви 0:0, Португалия - Унгария 3:0 (А. Силва 32, Роналдо 36, 65)
КЛАСИРАНЕ
|1. Швейцария
|5
|0
|0
|10:3
|15
|2. Португалия
|4
|0
|1
|19:3
|12
|3. Унгария
|2
|1
|2
|8:6
|7
|4. Фарьорски о-ви
|1
|2
|2
|2:8
|5
|5. Латвия
|1
|0
|4
|2:9
|3
|6. Андора
|0
|1
|4
|1:13
|1
На 9.VI: Андора - Унгария, Фарьорски о-ви - Швейцария, Латвия - Португалия
Гр. D: Грузия - Сърбия 1:3 (Качавара 6; Тадич 45-д, Митрович 64, Гачинович 86), Австрия - Молдова 2:0 (Арнаутович 75; Харник 90), Ирландия - Уелс 0:0
КЛАСИРАНЕ
|1. Сърбия
|3
|2
|0
|12:6
|11
|2. Ирландия
|3
|2
|0
|7:3
|11
|3. Уелс
|1
|4
|0
|8:4
|7
|4. Австрия
|2
|1
|2
|8:7
|7
|5. Грузия
|0
|2
|3
|4:8
|2
|6. Молдова
|0
|1
|4
|2:13
|1
На 11.VI: Молдова - Грузия, Ирландия - Австрия, Сърбия - Уелс
Гр. G, 21. 45 ч.: Италия - Албания 2:0 (Де Роси 12-д, Имобиле 80), Лихтенщайн - Македония 0:3 (Николов 43, Несторовски 68, 73), Испания - Израел 4:1 (Д. Силва 13, Витоло 45, Д. Коста 51, Иско 86; Рафаелов 76)
КЛАСИРАНЕ
|1. Испания
|4
|1
|0
|19:2
|13
|2. Италия
|4
|1
|0
|13:4
|13
|3. Израел
|3
|0
|2
|9:9
|9
|4. Албания
|2
|0
|3
|4:8
|6
|5. Македония
|1
|0
|4
|7:11
|3
|6. Лихтенщайн
|0
|0
|5
|1:19
|0
На 11.VI: Македония - Испания, Израел - Албания, Италия - Лихтенщайн
Гр. Н: Босна и Херцеговина - Гибралтар 5:0 (Ибишевич 4, 43, Вършаевич 52, Вишча 56, Бичакович 90), Кипър - Естония 0:0, Белгия - Гърция 1:1 (Лукаку 89; Митроглу 46)
КЛАСИРАНЕ
|1. Белгия
|4
|1
|0
|22:2
|13
|2. Гърция
|3
|2
|0
|10:3
|11
|3. Б и Херц
|3
|1
|1
|13:5
|10
|4. Кипър
|1
|1
|3
|3:8
|4
|5. Естония
|1
|1
|3
|5:15
|4
|6. Гибралтар
|0
|0
|5
|2:22
|0
На 9.VI: Босна и Херцеговина - Гърция, Естония - Белгия, Гибралтар - Кипър
Гр. I: Турция - Финландия 2:0 (Тонус 9, 13), Хърватия - Украйна 1:0 (Калинич 38), Косово - Исландия 1:2 (Нухиу 52; Сигурдарсон 25, Сигурдсон 35-д)
КЛАСИРАНЕ
|1. Хърватия
|4
|1
|0
|11:1
|13
|2. Исландия
|3
|1
|1
|8:6
|10
|3. Украйна
|2
|2
|1
|7:4
|8
|4. Турция
|2
|2
|1
|7:5
|8
|5. Финландия
|0
|1
|4
|3:8
|1
|6. Косово
|0
|1
|4
|2:14
|1
На 11.VI: Финландия - Украйна, Исландия - Хърватия, Косово - Турция