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СПОРТ

СТАТИСТИКА

Световни квалификации
Гр. А: България - Холандия 2:0 (Делев 5, 20), Швеция - Беларус 4:0 (Форсберг 19-д, 49, Берг 57, Телин 78), Люксембург - Франция 1:3 (Йоаким 34-д; Жиру 28, 77, Гризман 37-д)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Франция41010:313
2. Швеция31110:310
3. България3028:109
4. Холандия2128:67
5. Беларус0232:102
6. Люксембург0146:121

На 9.VI: Беларус - България, Холандия - Люксембург, Швеция - Франция

Гр. В: Швейцария - Латвия 1:0 (Дърмич 66), Андора - Фарьорски о-ви 0:0, Португалия - Унгария 3:0 (А. Силва 32, Роналдо 36, 65)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Швейцария50010:315
2. Португалия40119:312
3. Унгария2128:67
4. Фарьорски о-ви1222:85
5. Латвия1042:93
6. Андора0141:131

На 9.VI: Андора - Унгария, Фарьорски о-ви - Швейцария, Латвия - Португалия

Гр. D: Грузия - Сърбия 1:3 (Качавара 6; Тадич 45-д, Митрович 64, Гачинович 86), Австрия - Молдова 2:0 (Арнаутович 75; Харник 90), Ирландия - Уелс 0:0

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Сърбия32012:611
2. Ирландия3207:311
3. Уелс1408:47
4. Австрия2128:77
5. Грузия0234:82
6. Молдова0142:131

На 11.VI: Молдова - Грузия, Ирландия - Австрия, Сърбия - Уелс

Гр. G, 21. 45 ч.: Италия - Албания 2:0 (Де Роси 12-д, Имобиле 80), Лихтенщайн - Македония 0:3 (Николов 43, Несторовски 68, 73), Испания - Израел 4:1 (Д. Силва 13, Витоло 45, Д. Коста 51, Иско 86; Рафаелов 76)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Испания41019:213
2. Италия41013:413
3. Израел3029:99
4. Албания2034:86
5. Македония1047:113
6. Лихтенщайн0051:190

На 11.VI: Македония - Испания, Израел - Албания, Италия - Лихтенщайн

Гр. Н: Босна и Херцеговина - Гибралтар 5:0 (Ибишевич 4, 43, Вършаевич 52, Вишча 56, Бичакович 90), Кипър - Естония 0:0, Белгия - Гърция 1:1 (Лукаку 89; Митроглу 46)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Белгия41022:213
2. Гърция32010:311
3. Б и Херц31113:510
4. Кипър1133:84
5. Естония1135:154
6. Гибралтар0052:220

На 9.VI: Босна и Херцеговина - Гърция, Естония - Белгия, Гибралтар - Кипър


Гр. I: Турция - Финландия 2:0 (Тонус 9, 13), Хърватия - Украйна 1:0 (Калинич 38), Косово - Исландия 1:2 (Нухиу 52; Сигурдарсон 25, Сигурдсон 35-д)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Хърватия41011:113
2. Исландия3118:610
3. Украйна2217:48
4. Турция2217:58
5. Финландия0143:81
6. Косово0142:141

На 11.VI: Финландия - Украйна, Исландия - Хърватия, Косово - Турция

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