СТАТИСТИКА

Гр. А: България - Холандия 2:0 (Делев 5, 20), Швеция - Беларус 4:0 (Форсберг 19-д, 49, Берг 57, Телин 78), Люксембург - Франция 1:3 (Йоаким 34-д; Жиру 28, 77, Гризман 37-д)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Франция 4 1 0 10:3 13 2. Швеция 3 1 1 10:3 10 3. България 3 0 2 8:10 9 4. Холандия 2 1 2 8:6 7 5. Беларус 0 2 3 2:10 2 6. Люксембург 0 1 4 6:12 1

На 9.VI: Беларус - България, Холандия - Люксембург, Швеция - Франция



Гр. В: Швейцария - Латвия 1:0 (Дърмич 66), Андора - Фарьорски о-ви 0:0, Португалия - Унгария 3:0 (А. Силва 32, Роналдо 36, 65)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Швейцария 5 0 0 10:3 15 2. Португалия 4 0 1 19:3 12 3. Унгария 2 1 2 8:6 7 4. Фарьорски о-ви 1 2 2 2:8 5 5. Латвия 1 0 4 2:9 3 6. Андора 0 1 4 1:13 1

На 9.VI: Андора - Унгария, Фарьорски о-ви - Швейцария, Латвия - Португалия



Гр. D: Грузия - Сърбия 1:3 (Качавара 6; Тадич 45-д, Митрович 64, Гачинович 86), Австрия - Молдова 2:0 (Арнаутович 75; Харник 90), Ирландия - Уелс 0:0



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Сърбия 3 2 0 12:6 11 2. Ирландия 3 2 0 7:3 11 3. Уелс 1 4 0 8:4 7 4. Австрия 2 1 2 8:7 7 5. Грузия 0 2 3 4:8 2 6. Молдова 0 1 4 2:13 1

На 11.VI: Молдова - Грузия, Ирландия - Австрия, Сърбия - Уелс



Гр. G, 21. 45 ч.: Италия - Албания 2:0 (Де Роси 12-д, Имобиле 80), Лихтенщайн - Македония 0:3 (Николов 43, Несторовски 68, 73), Испания - Израел 4:1 (Д. Силва 13, Витоло 45, Д. Коста 51, Иско 86; Рафаелов 76)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Испания 4 1 0 19:2 13 2. Италия 4 1 0 13:4 13 3. Израел 3 0 2 9:9 9 4. Албания 2 0 3 4:8 6 5. Македония 1 0 4 7:11 3 6. Лихтенщайн 0 0 5 1:19 0

На 11.VI: Македония - Испания, Израел - Албания, Италия - Лихтенщайн



Гр. Н: Босна и Херцеговина - Гибралтар 5:0 (Ибишевич 4, 43, Вършаевич 52, Вишча 56, Бичакович 90), Кипър - Естония 0:0, Белгия - Гърция 1:1 (Лукаку 89; Митроглу 46)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Белгия 4 1 0 22:2 13 2. Гърция 3 2 0 10:3 11 3. Б и Херц 3 1 1 13:5 10 4. Кипър 1 1 3 3:8 4 5. Естония 1 1 3 5:15 4 6. Гибралтар 0 0 5 2:22 0

На 9.VI: Босна и Херцеговина - Гърция, Естония - Белгия, Гибралтар - Кипър





Гр. I: Турция - Финландия 2:0 (Тонус 9, 13), Хърватия - Украйна 1:0 (Калинич 38), Косово - Исландия 1:2 (Нухиу 52; Сигурдарсон 25, Сигурдсон 35-д)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Хърватия 4 1 0 11:1 13 2. Исландия 3 1 1 8:6 10 3. Украйна 2 2 1 7:4 8 4. Турция 2 2 1 7:5 8 5. Финландия 0 1 4 3:8 1 6. Косово 0 1 4 2:14 1

На 11.VI: Финландия - Украйна, Исландия - Хърватия, Косово - Турция



Световни квалификацииГр. А: България - Холандия 2:0 (Делев 5, 20), Швеция - Беларус 4:0 (Форсберг 19-д, 49, Берг 57, Телин 78), Люксембург - Франция 1:3 (Йоаким 34-д; Жиру 28, 77, Гризман 37-д)КЛАСИРАНЕ 301