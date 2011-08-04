Футболна седмица

Събота
БНТ1 и БНТ HD
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: България - Холандия
Диема спорт
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Швеция - Беларус
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Португалия - Унгария
Евроспорт
20.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Инглънд Революшън" - "Минесота Юнайтед"
22.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Реал Солт Лейк"
Неделя
Диема спорт
14.30 "Скънторп" - "Брадфорд"
16.45 "Донкастър" - "Плимут"
19.30 Квалификация за Мондиал 2018: Азербайджан - Германия
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Черна гора - Полша
Диема спорт 2
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Литва
MTel Sport1
14.00 Украйна: "Олимпик" (Донецк) - "Карпати"
Вторник
Евроспорт
18.45 Контрола (младежи): Германия - Португалия
Петък
Диема спорт
17.30 "Пирин" (Бл) - "Нефтохимик Бургас"
20.00 "Ботев" (Пд) - "Монтана"
Диема спорт 2
21.45 "Дарби Каунти" - "Куинс Парк Рейнджърс"
Евроспорт 2
21.30 "Херта" - "Хофенхайм"
|