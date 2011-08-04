Футболна седмица

Събота



БНТ1 и БНТ HD



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: България - Холандия



Диема спорт



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Швеция - Беларус



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Португалия - Унгария



Евроспорт



20.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Инглънд Революшън" - "Минесота Юнайтед"



22.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Реал Солт Лейк"







Неделя



Диема спорт



14.30 "Скънторп" - "Брадфорд"



16.45 "Донкастър" - "Плимут"



19.30 Квалификация за Мондиал 2018: Азербайджан - Германия



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Черна гора - Полша



Диема спорт 2



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Литва



MTel Sport1



14.00 Украйна: "Олимпик" (Донецк) - "Карпати"







Вторник



Евроспорт



18.45 Контрола (младежи): Германия - Португалия







Петък



Диема спорт



17.30 "Пирин" (Бл) - "Нефтохимик Бургас"



20.00 "Ботев" (Пд) - "Монтана"



Диема спорт 2



21.45 "Дарби Каунти" - "Куинс Парк Рейнджърс"



Евроспорт 2



21.30 "Херта" - "Хофенхайм"