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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

БНТ1 и БНТ HD

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: България - Холандия

Диема спорт

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Швеция - Беларус

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Португалия - Унгария

Евроспорт

20.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Инглънд Революшън" - "Минесота Юнайтед"

22.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Реал Солт Лейк"



Неделя

Диема спорт

14.30 "Скънторп" - "Брадфорд"

16.45 "Донкастър" - "Плимут"

19.30 Квалификация за Мондиал 2018: Азербайджан - Германия

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Черна гора - Полша

Диема спорт 2

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Литва

MTel Sport1

14.00 Украйна: "Олимпик" (Донецк) - "Карпати"



Вторник

Евроспорт

18.45 Контрола (младежи): Германия - Португалия



Петък

Диема спорт

17.30 "Пирин" (Бл) - "Нефтохимик Бургас"

20.00 "Ботев" (Пд) - "Монтана"

Диема спорт 2

21.45 "Дарби Каунти" - "Куинс Парк Рейнджърс"

Евроспорт 2

21.30 "Херта" - "Хофенхайм"
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