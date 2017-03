Реконтра

Дръж ми шапката

Васил СОТИРОВ

В този изключително топъл пролетен ден даже замириса на лято. Единственото, което липсваше, беше уханието на пържена цаца, наричана тук Цецка Цацева. Да им имаш левашкия хумор - на всичко отгоре претендираха, че са с десни убеждения.



Но да не се отплесваме.



В квартална градинка отново се бяха събрали стопаните на кучета заедно с домашните си любимци. В интерес на истината самите стопани не знаеха who is who, но знаеха имената на всички кучета в квартала, даже и на безстопанствените.



В този час на деня обаче нито Кьорчо, нито Трътла, нито Бамболейро, нито Пипин Къси, нито Папарачката (викаха й също Николетка) припарваха до градинката, защото си пазеха районите, както и Динко не пази българо-турската граница.



Но да се върнем на домашните любимци. Те си играеха палаво, лаеха се, зъбеха се, ама не се хапеха истински, сякаш бяха участници в предизборна кампания, което също си е вид игра.



Тарторът беше Бок, снажен каракачанец с наднормено тегло. Стопанинът му се фукаше (включително и във "Фейсбук") от какво потекло е и как комунистите са убили прадядо му, като, разбира се, премълчаваше причината - вместо да гняви вълци, гътнал агне от стадото, дето е трябвало да пази!



Сред най-енергичните беше Найда, нещо пуделско имаше в нея. Стопанинът й я беше намерил баш в тази градинка. Разлепи обяви в търсене на истинския й собственик, че и възнаграждение обеща накрая, за който я вземе. Остана при него и така я кръсти. Прави са някои, че кучешкият живот е като партийния - днес си тук, утре другаде.



Активен в игрите беше и Волко - бял сибирски вълк. Ама се държеше така, сякаш другите са му под нивото. Иначе си беше артистична натура - най обичаше вечер стопанинът му да го разхожда край НАТФИЗ.



А Шиша пък не искаше да бие на очи, нещо типично за породата й - улична превъзходна. Стопанката й живееше в чужбина, та й беше наела, така да се каже, детегледачка. И за гавази плащаше (сакън да не отвлекат превъзходната!), които уж случайно се мотаеха край градинката.



Не, не искам да ви доскучавам. Истината е, че всички чакаха да мине Сладкогласният, така наричаха кварталния идиот, дето на времето все пееше "Блю, блю, блю канари". Имаше тапия за психични отклонения. Но и диплома, че е завършил в Москва. Твърдеше, че КГБ му е увредило мозъка с психотропи.



Та той се появи. Час по-рано беше намерил пантоф на точки (тип калинка) и не си личеше много ляв ли е или десен. Обаче го върза на каишка и смени репертоара - запя:



"Моята кучка на точки се казва Дилайла.



Лай, лай, лай, Дилайла..."



Така влезе в градинката. Стопанинът на Бок го недолюбваше - беше го питал защо си е кръстил кучето с такова мръсно име, не знае ли какво означава на турски. Обяснението, че кучето първо се е казвало Боко, ама за по-кратко му викал Бок, не го удовлетвори, все тая било.



- Накъде си тръгнал, Славейче? - попита детегледачката на Шиша.



- Отивам да се запиша за депутат - отвърна той.



- Ти луд ли си? - облещиха се всички.



- Ако това е изискването - изчурулика, - имам тапия!



- Баси простотията! - възкликна стопанинът на Бок. - До къде го докарахме...



Чучулигата направи театрален жест и му рече:



- Дръж ми шапката!



- Ти нямаш шапка, бе - кипна оня.



- Ти пък нямаш въображение - беше отговорът. - Ще кажеш, да те перем у цървула, че и куче нямам!